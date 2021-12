Nach Tod von Mirco Nontschew: Wird "LOL" ausgestrahlt?

Die dritte Staffel von "LOL: Last One Laughing" wird von Mirco Nontschews Tod, einem der Protagonisten der Comedyshow, überschattet. Wie geht es mit dem Amazon-Prime-Format weiter?

Vor wenigen Tagen wurde Mirco Nontschew (1969-2021) tot in seiner Berliner Wohnung aufgefunden, ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Der Berliner Künstler wurde 52 Jahre alt. Nontschew war Teil der ersten und der bereits abgedrehten und noch nicht veröffentlichten dritten Staffel der Comedyshow "LOL: Last One Laughing". Amazon hat sich nun zur Zukunft des Formats geäußert. "Die Ausstrahlung der dritten Staffel von 'LOL: Last One Laughing' mit Mirco Nontschew ist für Frühjahr 2022 geplant", bestätigte Amazon-Sprecher Michael Ostermeier auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Der Streamingdienst hält damit an dem bereits angekündigten Ausstrahlungszeitraum fest.

"Komiker mit vielen Talenten"

Die "LOL"-Produzenten Constantin Entertainment und Amazon Studios haben bereits eine gemeinsame Traueranzeige für den verstorbenen Entertainer in der "Süddeutschen Zeitung" geschaltet. "Wir haben einen großartigen Kollegen und wundervollen Menschen verloren. Einen begnadeten Komiker, der uns alle mit seinen vielen Talenten zum Lachen brachte und begeisterte", heißt es darin. Und weiter: "Unser tiefes Mitgefühl ist bei Mircos Familie und Freunden. Wir werden ihn in unseren Herzen tragen und er wird uns dabei immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern."

Neben Nontschew sind in der dritten Staffel unter anderem Palina Rojinski (36), Hazel Brugger (27), Michelle Hunziker (44) oder Christoph Maria Herbst (55) zu sehen. Durch die Show führt erneut Gastgeber Michael Bully Herbig (53). Das Prinzip des Formats: Sechs Stunden lang versuchen sich die in einem Raum eingesperrten Komikerinnen und Komiker mit Stand-Up, Charakterkomik, Improvisation und vollem Körpereinsatz gegenseitig zum Lachen und damit zum Ausschluss aus der Sendung zu bewegen. Der Letzte in der Runde darf einen Geldbetrag von 50.000 Euro an einen guten Zweck spenden.

Michael Bully Herbig hat sich von Nontschew verabschiedet: "Du hast die Menschen glücklich gemacht. Wir haben so unendlich viele Lachtränen wegen Dir vergossen! Die heutigen Tränen dagegen sind bitter und schmerzhaft! The show must go on, für dich, Mirco!"