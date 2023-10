Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" gerät Werner in einen Gewissenskonflikt. Justus wird in "Alles was zählt" ein Video zugespielt, das Jennys Doppelgängerin zeigt. In "GZSZ" kann Emily nicht glauben, dass Sascha seinen Job riskiert hat.

04. Oktober 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Sascha (l.) erklärt Emily, warum er seinen Job aufs Spiel gesetzt hat. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Elle von Straten wehrt vehement Gunters Vorwurf ab, nur aus Sensationsgier seine Nähe gesucht zu haben. Dennoch kommen Zweifel in Gunter auf, und er entschuldigt sich bei Elle. Ihre neue Freundschaft ist jedoch angeknackst. Erst kurz vor Elles Abreise kommt Gunter durch Amelie auf eine spontane Idee, um Elle zum Bleiben zu bewegen. Simon plant, die Manschettenknöpfe seines Vaters zu verkaufen, die Doris ihm geschickt hat. Dilay hält das für falsch, da er so vor der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte flieht. Erst Ceyda kann Simon zum Umdenken bewegen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Robert entdeckt, dass André in Südafrika eine Affäre hat, und teilt dies Werner mit. Beide zögern, Helene einzuweihen, da sie wissen, dass dies ihr Herz brechen würde. Helene beginnt jedoch zu zweifeln, ob sie zu schnell aufgegeben hat und ob ihre Rückkehr nach Deutschland die richtige Entscheidung war. Als sie beschließt, nach Südafrika zurückzukehren, um ihre Beziehung zu kämpfen, gerät Werner in einen Gewissenskonflikt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt erfährt von Jakobs und Utes Ermittlungen bezüglich Evas Verschwinden. Beide glauben, die Situation im Griff zu haben, und ignorieren seine Sorge. Doch dann erhält Jakob unerwarteten Besuch. Nadine ist nach ihrer Nacht mit ihrem vermeintlichen Traummann "Philipp" schwer verliebt. Ihre Freude wird jedoch jäh durch eine unerwartete Wendung gedämpft. Britta ist entschlossen, ihren geliebten Tsatsiki um keinen Preis herzugeben und kämpft mit allen Mitteln für ihn. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus erhält ein Video, das eine Doppelgängerin von Jenny zeigt. Aufgeregt glaubt er, endlich Jennys Unschuld beweisen zu können. Hanna muss sich eingestehen, dass sie Kilian nicht ganz aus ihrem Herzen vertrieben hat. Doch was bedeutet das für sie? Leyla sucht verzweifelt nach Anzeichen dafür, dass Yannick mehr für sie empfindet. Als Miray ihr Hinweise liefert, beschließt Leyla, in die Offensive zu gehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nicole ist zutiefst verunsichert und fürchtet, dass Michi immer noch Gefühle für Maren hegt. Michi reagiert gereizt auf das anhaltende Thema Maren. Wird er sich nun von Nicole zurückziehen? Emily ist schockiert über Saschas riskantes Vorgehen. Sascha verteidigt seine Handlungen und erhält eine Belohnung: Der ägyptische Beamte verspricht, die Ermittlungen im Fall Mohamed voranzutreiben. Kann Sascha endlich mit der Angelegenheit abschließen? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de