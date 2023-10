Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" lässt Lale sich zu einem Kuss mit Theo hinreißen. Nadine stürzt sich bei "Unter uns" ins Online-Dating und in "GZSZ" bekommt Nicole ihre Eifersucht auf Maren nicht in den Griff.

02. Oktober 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Lale lässt sich dazu hinreißen, Theo zu küssen. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ralf zögert, Carla den wahren Grund für die Trennung zu offenbaren: seine Gefühle für Anette. Einzig Ben vertraut er sich an. Carla ist verzweifelt und fragt sich, was mit Ralf schiefgelaufen ist. Schließlich bricht sie weinend in Brittas Armen zusammen. Gunter ist hin- und hergerissen: Darf er sich auf ein Date mit Elle von Straten einlassen, oder betrügt er damit indirekt Dörte? Silke macht ihm klar - er darf glücklich sein. Doch als Gunter erfährt, dass Elle früher Klatschreporterin war, stellt er sie wütend zur Rede. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Theo amüsiert sich über Lales übertriebenen sportlichen Ehrgeiz beim Boule-Turnier und zieht sie nach ihrer Niederlage ein wenig auf. Zum Trost überrascht er sie mit einem kleinen Geschenk, was Lale so süß findet, dass sie sich zu einem Kuss hinreißen lässt. Nicole ist zutiefst enttäuscht über Roberts Geständnis und beendet das Gespräch abrupt. Auch Michael möchte sie nicht mehr sehen, da sie sich von beiden Männern hintergangen fühlt. Dennoch hat sie die Größe, ihren Auftritt auf dem Frühlingsfest mit Michael durchzuziehen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nadine startet mit selbst auferlegten Regeln ins Online-Dating-Abenteuer, doch sie bricht sie in kürzester Zeit alle. Easy findet sich bei Ringos "Schatzsuche" auf einer Tretmine wieder. Die Hoffnung auf Rettung ruht auf einem Experten, der jedoch sehr eigen ist. Britta ist verärgert über Tsatsiki, als er sich an ihren Petuccis vergeht. Als er daraufhin abhaut, wird Britta bewusst, wie viel ihr der Hund mittlerweile bedeutet. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus erkennt mit Sorge, wie sehr Jennys Tochter Annabelle unter Jennys Anklage leidet. Mitfühlend versucht er, sie aufzufangen und ihr Mut zuzusprechen. Henning muss einsehen, dass er seinen Fehler nicht einfach so beheben kann. Doch gegenüber Ben behauptet er, dass alles geregelt ist. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nicole hat große Schwierigkeiten, ihre Eifersucht auf Maren endlich unter Kontrolle zu bringen. Prompt gerät sie erneut mit ihrer Rivalin aneinander. Katrin konfrontiert Nicole schließlich mit einer bitteren Wahrheit. Sascha erhält die Gelegenheit, die Ermittlungen in Mohameds Fall wieder in Gang zu bringen. Er verspricht Emily vorsichtig vorzugehen. Wird Sascha sein Versprechen halten können?

