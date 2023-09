Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" trennt sich Ralf schweren Herzens von Carla. Nika hofft in "Unter uns" auf eine letzte Chance bei Jakob. In "Alles was zählt" erkennt Henning, dass er einen schweren Fehler gemacht hat.

29. September 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Henning erkennt entsetzt das Ausmaß des Schadens. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ralf versucht sich einzureden, dass sein Entschluss, bei Carla einzuziehen, die richtige Wahl ist, um Anette zu vergessen. Doch ein verstörender Tagtraum lässt ihn erneut an seiner Entscheidung zweifeln. Mit schwerem Herzen trennt er sich von Carla. Elle stellt Gunter höflich ihre Von-Straten-Methode für sein Hotel vor, die er vorerst ablehnt. Während eines gemeinsamen Essens kommen sie auch persönlich ins Gespräch. Obwohl Gunter zunächst zögert, Elle zu einem Kochabend einzuladen, findet er sie faszinierender, als er zugeben möchte. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als eine bekannte Jazz-Sängerin ihren Auftritt beim Frühlingsfest absagen muss, springt Nicole ein. Werner schlägt arglos vor, dass Michael sie am Klavier begleitet. Während der Proben berührt Nicoles Gesang Michaels Herz, was bei Robert Eifersucht auslöst. Greta bedauert, dass Noah nun die Konsequenzen für ihren Alleingang tragen muss. Obwohl Mario die Anzeige wegen Erpressung gegen sie zurückgezogen hat, gilt dies nicht für die Anzeige wegen Körperverletzung gegen Noah. Als Greta zufällig auf Mario trifft, stellt sie ihm die Dinge klar. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Julius seinen Besuch absagt, ist Easy enttäuscht. Ringo versucht, den Tag zu retten, aber seine Überraschung entpuppt sich als lebensgefährlich. Nadine sieht das Straßenfest als Gelegenheit für einen Flirt, doch eine Attraktion zieht ihre Aufmerksamkeit auf sich. Jakobs heikler Vorschlag beschäftigt Nika weiter, und sie testet die Lage, um herauszufinden, ob sie noch eine Chance hat. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning erkennt schockiert, dass er einen Fehler gemacht hat, und gesteht Ben seine Schuld. Ben ist wütend. Hanna strahlt vor Glück, und sogar Kilian bemerkt es. Als er den Grund erfährt, fühlt er sich in seiner Eitelkeit herausgefordert. Die Spannungen zwischen Chiara und Leyla nehmen zu, da ihre Teilnahme an der WM unsicher ist. Ava bringt die beiden wieder auf Kurs. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nicole ist erleichtert, dass Michi sich von Maren fernhält, dennoch bleibt Maren für sie ein Problem. Als sie zufällig mitbekommt, dass Michi sich in Marens Wohnung aufhält, setzt ihr Kopfkino erneut ein. Auch bei Jessica ist die Situation äußerst angespannt, da sie um ihren Job fürchtet. Obwohl Nihat ihr Respekt zollt, liegt die Entscheidung über ihre berufliche Zukunft letztendlich bei Lilly. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de