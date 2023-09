Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" merkt Lale, dass mit Theo etwas nicht stimmt. Nika wird in "Unter uns" von Stella verdrängt und in "Alles was zählt" passiert Henning beim Werkeln in der Sieben ein Missgeschick.

28. September 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Zwischen Nika und Paco entsteht ein Moment der Nähe, als Nika sich für die Trennung entschuldigt. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Simon ist verwirrt, da Dilay Heirat und Kinder miteinander verknüpft, aber sie einigen sich darauf, das Thema Kinder vorerst zu verschieben. Dilay möchte sich zunächst auf ihre anstehende Verbeamtung konzentrieren. Doch dann kommt der Schock: Dilay wird wegen Vorteilsnahme im Amt angezeigt! Während Britta mit Sam nach Cuxhaven zu Joe fährt, verbringt Lilly den Nachmittag mit Tina und Silke an der Töpferscheibe und hat dabei viel Spaß. Eine unbedachte Bemerkung von Silke ruft schmerzhafte Erinnerungen an Dörtes Tod bei Gunter hervor. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Lales verletzende Worte rufen traumatische Kindheitserinnerungen bei Theo wach. Lale plagt ein schlechtes Gewissen, und sie sucht das Gespräch mit Theo. Zu ihrer Erleichterung vergibt er ihr, doch im nächsten Moment ist er schon wieder von einem anderen Thema abgelenkt. Lale wird allmählich bewusst, dass Theos Kindheitstraumata tiefere Spuren in ihm hinterlassen haben könnten. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Nika genießt das Straßenfest an Pacos Seite, wird jedoch von Stella abgewiesen, als diese auftaucht. Jakob macht Nika, die verletzt ist, einen unangemessenen Vorschlag. Bambi wird beauftragt, Amelie eine unangenehme Nachricht zu überbringen. Dabei kommt ihm das Straßenfest unerwartet zu Hilfe. Tobias kann nicht fassen, dass Vivien nun in der Nähe wohnt, was er als Provokation empfindet, die er nicht einfach hinnehmen will. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Während Henning sich um Daniela sorgt und in der Sieben arbeitet, wird Ben durch seine Unachtsamkeit schwer verletzt. Der neue BDE-Sportdirektor Fries spricht offen mit Ava aufgrund ihrer früheren Verbindung. Dabei stellt er die Beziehung zwischen Ava und Chiara als Problem dar. Justus fühlt sich bereits als Gewinner im Kampf um das Baugrundstück und zeigt Kilian, wie zufrieden er ist. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica freut sich über die Anerkennung ihrer Kolleginnen im Krankenhaus. Als der Obdachlose, den sie heimlich im Keller versteckt hat, jedoch plötzlich hohes Fieber bekommt, steht sie vor einer schwierigen Entscheidung: Soll sie Hilfe holen oder das Geheimnis weiterhin bewahren? Erik hat immer noch Schwierigkeiten, sein altes Leben mit Toni hinter sich zu lassen. Können seine Freunde ihn ablenken und auf andere Gedanken bringen? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de