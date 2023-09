Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" muss Lale sich eingestehen, dass sie Gefühle für Theo hat. Leyla blamiert sich in "Alles was zählt" vor Yannick und bei "GZSZ" erfährt Katrin von Gerners riskantem Plan.

21. September 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Leyla blamiert sich vor Yannick, in dem Bemühen, ihm aus dem Weg zu gehen. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte und Carla wollen für ihr Weingut das "Öko-Love"-Siegel testen - das einfacher zu erhalten ist, als ein reines Bio-Siegel. Doch auch hier sind die Kriterien streng. So tauscht Malte sicherheitshalber betrügerisch den "Roten Fuchs" gegen einen bereits erfolgreich getesteten Wein aus, um das begehrte Siegel zu erhalten. Dabei wird er von Johanna erwischt, die ihm ins Gewissen redet. Wird Malte sich davon aufhalten lassen? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Greta bekommt mit, dass Lale beim Betriebssport hauptsächlich Augen für Theo hat, und spricht sie offen darauf an. Lale streitet zunächst ab, Gefühle für Theo zu haben. Doch nach einer weiteren Begegnung mit ihm, die ihr Herz höherschlagen lässt, gesteht sie sich gegenüber Greta schließlich ein, dass sie Theo doch ganz gut findet. Greta ermutigt Lale daraufhin, die Initiative zu ergreifen. Yvonne wird Eriks Fürsorge zu viel und es platzt aus ihr heraus, dass genau das passiert, was sie nicht wollte: Erik nimmt sie nicht mehr als Frau, sondern als Patientin wahr. Daraufhin erhofft sich Erik Hilfe bei Michael. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Niemand bekommt mit, dass Tobias nach dem Spinnenbiss um sein Leben kämpft, bis auf einen: David. Cecilia weiß sich kaum zu helfen, als Lulus Ex-Freund Mario vor der Tür steht und nicht gehen will, bis er Lulu gesprochen hat. Die sucht gerade Mario auf Formentera. Jakobs detektivische Fähigkeiten sind auf der Suche nach der giftigen Spinne gefragt. Bald erkennt er, dass die es per Fluchthelfer aus der Konditorei herausgeschafft hat. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian ist zuversichtlich, den Baustopp aufgrund der vermeintlichen Finanzierung wieder aufheben zu können, Maximilian und Simone läuft die Zeit davon. Während Henning ein neues Ventil findet, um seiner Angst zu begegnen, erfährt Daniela tief gerührt, dass ausgerechnet Hanna ihr geholfen hat. Miray gibt Leyla den Rat, sich Yannick gegenüber rar zu machen. Das geht gehörig nach hinten los. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin erfährt von Gerners Plan. Auch wenn sie seine Motive nachvollziehen kann, macht sie sich Sorgen um ihn. Was ist, wenn sein riskanter Plan nach hinten losgeht? Um Luis abzulenken, nehmen die Jungs ihn mit auf ihren Campingtrip. Während für Nihat und Luis Minimalismus in der Natur zählt, sehen Tuner und Erik keinen Grund, beim Campen auf Annehmlichkeiten zu verzichten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de