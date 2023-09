Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" sind Anette und Ralf nach ihrem Kuss verwirrt und wollen ihre Gefühle ignorieren. Nicole erzählt Robert in "Sturm der Liebe" von Alexandras Sabotageaktion. Bei "GZSZ" geraten Jessica und Jannik unerwartet in Gefahr.

20. September 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Von ihrem spontanen Kuss überfordert, ziehen sich Anette und Ralf voneinander zurück. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette und Ralf sind nach ihrem Kuss verwirrt und wollen ihn so schnell wie möglich vergessen und ihre Gefühle ignorieren. Aber kann das funktionieren? Gunter will der Waldklasse der Willy-Brandt-Schule weiterhin keinen Platz auf seinem Gut zugestehen. Doch Silke kann ihn schließlich doch umstimmen. Amelie bekommt das nicht mit und macht Gunter zu Unrecht eine scharfe Ansage. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Aus Rücksicht auf Robert hat Nicole ihm erstmal verschwiegen, dass Alexandra für den Wasserschaden verantwortlich ist, doch dann kann sie es ihm nicht mehr vorenthalten. Robert ist fassungslos und würde sich Alexandra am liebsten sofort vorknöpfen. Aber Nicole bremst ihn: Valentinas Abschied ist erst einmal wichtiger! Helene vermisst André, von dem sie schon länger nichts mehr gehört hat, und wird deswegen ein bisschen melancholisch. Ausgerechnet in diese Stimmung platzen Greta und Noah, um ihrer Leidenschaft freien Lauf zu lassen. Doch Noah spürt, dass Helene jemanden braucht, und steht ihr mit Greta bei. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Vivien nach Tobias' jüngster Eroberung zusammenbricht, wird ihr ausgerechnet durch David klar, was für sie wirklich zählen sollte. Als eine Spinne ihr Unwesen in der Schillerallee treibt, nimmt Jakob sich der Sache an. Dabei kommt Jakob Theos neuer Aushilfe Verena näher. Sina befürchtet Schlimmes, als Nadine beim Speeddating ausgerechnet jemanden aus dem Haus abzuschleppen scheint. Das kann nur Drama geben. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian hat interessierte Investoren gefunden und beginnt mit den Bauarbeiten. Maximilian findet jedoch eine Schwachstelle. Henning ist unendlich erleichtert, dass es Daniela wieder besser geht. Der Schock hat bei Henning alte Ängste wachgerufen. Erinnerungen an seine an einer Krebserkrankung verstorbenen Frau werden wieder wach. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica fiebert ihrem Anhörungstermin entgegen und wartet mit Jannik auf Philip. Als der das Zimmer betritt und dabei jemanden beobachtet, befiehlt er Jessica und Jannik geistesgegenwärtig, sich sofort zu verstecken. Was ist passiert? Während Luis einem Treffen mit Moritz zustimmt, erfahren Laura und Moritz, dass Yvonne in großer Gefahr ist. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de