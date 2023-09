Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" will Joe nicht mehr zur Schule gehen. Paula überrascht Cecilia in "Unter uns" mit einem Geschenk. Bei "Alles was zählt" wissen Kim und Isabelle nicht, wie sie die Schadensersatzforderung bezahlen sollen.

13. September 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Cecilia (l.) ist erleichtert, als sie das Missverständnis mit Paula schnell klären kann. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Joe will nicht mehr zur Schule gehen, sondern das Klima retten. Als Jorik von einem Internat mit umweltbezogener Bildung in Cuxhaven erzählt, wird Britta hellhörig. Joe ist begeistert und will sich die Schule sofort anschauen. Doch Britta hat wichtige Termine. Simon rät Anette, eine von einem Gast nicht ganz ausgetrunkene Flasche Wein zu kosten, um den Wein besser empfehlen zu können. Dabei wird sie von einem Kollegen beobachtet, der Anette bei Carla verleumdet. Und so wirft Carla Anette aufgebracht vor, sie trinke heimlich den bezahlten Wein der Gäste! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Valentina weiht Werner in ihre Brüssel-Pläne ein und der zeigt sich trotz aller Wehmut verständnisvoll. Valentina ist angefasst, wie tapfer ihr Opa ist. Als Valentina auch ihren Vater informiert, hofft er, dass es die richtige Entscheidung ist, auch wenn er Bedenken hat. Als Valentina dann auch noch auf Helene trifft, die ihren Umzug nach Südafrika selbstkritisch hinterfragt, wird Valentina unsicher. Verzweifelt gesteht sie dem überraschten Otto, dass sie sich nicht mehr sicher ist, ob sie wirklich mit ihm nach Brüssel gehen soll. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia ist erleichtert, als sie das Sex-Missverständnis mit Paula schnell klären kann. Im Gegenzug erhält sie von Paula überraschend ein Geschenk der besonderen Art. Weil Theo die Nacht durchgemacht hat, droht er vor seiner neuen Aushilfe einen schlechten Eindruck zu machen, doch dann muss sie ihn überzeugen. Vivien hat überraschend viel Spaß, als sie bei Easy als Styleberaterin einspringt. Spontan beschließt sie, mehr daraus zu machen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Miray von Kelly Weiss' Geschichte erfährt, bekommt sie große Skrupel. Ihr bleibt schließlich keine Wahl, als der Reporterin Kelly den versprochenen Skandal zu liefern. Kim und Isabelle wissen nicht, wie sie die Schadensersatzforderung von "Les Jolies" bezahlen sollen. Da bietet Maximilian den beiden Frauen eine Lösung an. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin tut Johanna den Gefallen, Nicole in ihrem Namen ein Präsent zu überbringen. Das führt dazu, dass Nicole sich halbnackt aussperrt. Hilft Katrin ihr? Und kommt es zu einem ersten Schwesternmoment? Eher aus Höflichkeit verabreden sich Lilly und Emily, um die neueste Lovers&Lies-Folge zu schauen. Doch auch wenn sie über die letzten Monate so etwas wie Freundinnen geworden sind, trennen sie noch immer Welten. Wie werden beide damit umgehen?