Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" lässt sich Robert zu einer Lüge hinreißen. Paco und Stella gehen in "Unter uns" eine spielerische Wette ein. Bei "Alles was zählt" will Hanna nach einem neuen Mann Ausschau halten.

07. September 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Paco und Stella geraten in Streit über ihre Kennenlerngeschichte. © RTL/ Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette fühlt sich isoliert und freut sich, in Jorik einen Freund im Rosenhaus zu finden. Außerdem kann sie Tammo und Marvin helfen: Die beiden haben gerade eine Menge alter Fahrräder ersteigert und können aus Platzgründen nicht länger in Bens Werkstatt bleiben. Da kommt Anettes Transporter wie gerufen. Britta freundet sich mit Hendriks Idee an, auf Sri Lanka zu heiraten, und kann sich endlich auf die Hochzeit freuen. Als sie ihren Kindern von ihren Plänen berichten, ist Joe fassungslos: Haben sie den Klimaschutz vergessen? Er fliegt garantiert nicht nach Sri Lanka! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Michael verschweigt Robert, dass er selbst Gefühle für Nicole hat, und lässt sich von ihm dazu überreden, sich vor Nicole als Schreiber der Nachrichten erkennen zu geben. Die spricht wiederum Robert direkt auf die E-Mails an. Als sie davon schwärmt, sieht Robert die Chance, Nicole endgültig für sich zu gewinnen. Spontan behauptet er, tatsächlich der anonyme Schreiber zu sein. Valentina überredet Otto, seine Eltern in versöhnlicher Absicht zu kontaktieren - doch die lassen ihn abblitzen. Valentina spürt, wie sehr Otto trotz des Glücks mit ihr unter dem Bruch mit den Eltern leidet, und schmiedet deswegen heimlich einen Versöhnungsplan. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns David befürchtet, dass Tobias' Freunde sich gegen ihn wenden, sobald sie die Wahrheit über ihn erfahren. Nicht er, sondern Sina und Bambi kriegen die Konsequenzen zu spüren. Endlich können Paco und Stella ihr Glück unbeschwert genießen. Eine spielerische Wette führt sie zu ihren Anfängen zurück. Britta macht ihre vermeintliche Nahtoderfahrung zu Geld. Sie scheint zu vergessen, wem sie ihr Leben wirklich zu verdanken hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Yannick seiner Freundin Isabelle klar macht, dass es so nicht weitergeht, droht Isabelle verzweifelt die Kontrolle zu verlieren. Hanna hat es satt, dass Kilian kein Interesse an ihr hat und sie ständig an den Anwalt denken muss. Sie will nach einem neuen Mann Ausschau halten. Der fällt Hanna zufälligerweise direkt vor die Füße. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Das Verhältnis zwischen Carlos und Tobias bleibt distanziert. Carlos muss einsehen, dass er sich mit seiner abgehobenen Haltung ins Karriereaus schießt. Emily spannt Paul und Tuner ein, um Saschas Geburtstag zu retten. Während sie ihre Arbeit fertig macht, sollen die beiden Sascha hinhalten. Doch das ist gar nicht so einfach. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de