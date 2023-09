Das passiert heute in den Soaps

Hendrik macht Britta in "Rote Rosen" einen Heiratsantrag. Paula vertraut Lulu in "Unter uns" ihren Liebeskummer an. Bei "GZSZ" weiß Michi nicht mehr, wie er mit Nicole umgehen soll.

04. September 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Britta sagt gerührt "Ja" zu Hendriks Antrag. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik macht Britta einen Heiratsantrag. Doch die Vorstellungen der beiden klaffen auseinander: Britta träumt von einer kleinen Feier in der Lüneburger Heide - Hendrik wünscht sich eine Trauung am Strand von Sri Lanka. Obwohl Britta nicht überzeugt ist, stimmt sie Hendrik zu. Ben überzeugt Tina, Anette aus dem Weg zu gehen und auf eine Aussage vor Gericht zu verzichten. Doch dann beobachtet Tina, wie Ben Anette hilft, und wirft ihm fehlende Loyalität vor. Ben gibt zu: Er hat Mitleid mit Anette und appelliert an Tina, Anette zu verzeihen. Tina ist fassungslos. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Michael will den E-Mail-Kontakt mit Nicole beenden. Als er eine Art "Abschiedsmail" verfasst, rät Erik ihm, besser gar nicht mehr zu schreiben. Michael schickt die Mail jedoch versehentlich ab. Tatsächlich interpretiert Nicole die Nachricht falsch. Markus, der zwischenzeitlich in Frankfurt war, gibt gegenüber Eleni vor, dass bei seinem Besuch in der Schwarzbach AG alles normal verlaufen ist. Doch Alexandra erhält einen beunruhigenden Anruf aus der Firmenzentrale und erfährt, dass Markus dort für einen Eklat gesorgt hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ringo ist fassungslos: Ute und Benedikt wissen längst, dass Eva in Sicherheit ist. Einmal mehr steht er zwischen Benedikt und Dominic. Als Paula Lulu ihren Liebeskummer anvertraut, reagiert die überraschend. Paula sucht den Fehler schon bei sich - bis Lulu sie ins Vertrauen zieht. Nach einem schönen Familienabend wird Sina klar, wie sehr sie das Zusammensein mit Ronja und Nadine genießt, und unterbreitet Nadine ein Angebot. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Justus Daniela um Hilfe bittet, greift Daniela zu einem riskanten Plan, um Justus zu einem Schuldeingeständnis zu zwingen. Kilian bekommt es mit der Angst zu tun, dass Hanna seine Schwäche kennt. Überfordert stößt Kilian Hanna von sich. Leyla befürchtet, dass Chiara durch die aktuelle Situation einen entscheidenden Vorteil auf dem Eis hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Während Nicole Michis Anblick plötzlich nicht mehr erträgt und ihm ausweicht, weiß auch Michi nicht, wie er ihr gegenübertreten soll. Für Lilly ist nach dem geplatzten Kondom klar, dass sie die Pille danach nehmen will. Nihat bittet sie, eine Nacht drüber zu schlafen. Immerhin waren sie sich bis vor kurzem noch einig, ein Kind bekommen zu wollen, bis Lillys Job dazwischenfunkte. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de