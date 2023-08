Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" glaubt Dilay panisch, an Borreliose erkrankt zu sein. Miray will in "Alles was zählt" von Leylas Ruhm profitieren. Bei "GZSZ" überrumpelt Yvonne Gerner mit ihren Zukunftsplänen.

30. August 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Yvonne ist froh, als Gerner ihre Einsamkeit beendet. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dilay steigert sich hypochondrisch in die Vermutung, sie könnte Borreliose haben. Als Simon sie nicht beruhigen kann, ruft er besorgt Ceyda an. Und während des Telefonats bemerkt er eine Unstimmigkeit in Dilays Krankenunterlagen. Jorik fragt Amelie, ob sie während Silkes Abwesenheit auf Henni aufpassen könne. Aber Amelie lehnt ab - sie ist noch zu verletzt, weil Jorik sich von ihr getrennt hat. Doch Johanna appelliert an Amelies Familiensinn und prophezeit Jorik, dass die Sache zwischen Amelie und ihm noch nicht vorbei sei. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Bernd Brandt, der Otto in den Ruin getrieben hat und zusammenschlagen ließ, gibt sich geläutert, als er an den "Fürstenhof" kommt. Um seine Ehrlichkeit zu beweisen, zahlt Bernd die Schulden zurück, die Otto seinetwegen hat. Otto ist beeindruckt und da er dringend einen Investor für seine Geschäftsidee braucht, ist er schließlich einverstanden, dass Bernd einsteigt. Ganz anders als Valentina, die darüber mit Otto in Streit gerät.

Als Markus den Manschettenknopf sieht, wird ihm plötzlich schwindelig. Leander untersucht ihn und ist der Meinung, dass er ins Krankenhaus sollte, um abzuklären, was ihm fehlt. Bevor Markus das tut, will er allerdings den verräterischen zweiten Manschettenknopf verschwinden lassen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Schockiert begreift Vivien das Ausmaß von Davids Intrige - und welche Schuld auch sie auf sich geladen hat, indem sie Tobias nicht vertraut hat. Tobias steht wegen Stellas Verhandlung unter Druck. Als sein Körper ihm deutliche Warnsignale sendet, ruft das Easy und Ringo auf den Plan. Chris ist gerührt, als Cecilia ihn freigibt, damit er in Corinnas Namen die Meere säubern und wieder glücklich werden kann. Doch ihre tapfere Fassade trügt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Weil Richard und Simone Justus den neuen Hinweis im Fall Jenny verschwiegen haben, lässt er sich zu einem fatalen Geständnis hinreißen. Leyla versucht, Miray abzuwimmeln. Miray hat sich in den Kopf gesetzt, von Leylas Ruhm zu profitieren. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonnes Sehnsucht nach Laura ist allgegenwärtig. Sie ist froh, dass Gerner endlich wieder nach Hause kommt und ihre Einsamkeit beendet. Als sie ihm jedoch von ihren Plänen erzählt, reagiert Gerner etwas überrumpelt. Carlos lässt sich von Michi nicht aufhalten und stattet Katrin und Tobias einen Besuch ab. Er mischt sich unter die Presse und konfrontiert die beiden mit unangenehmen Interna. Wie werden Katrin und Tobias reagieren?