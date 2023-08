Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" startet Marvin dank Ralfs Hilfe doch noch mit seinem Fahrrad-Service durch. Imani leidet in "Alles was zählt" unter dem Streit mit Deniz. Später gibt Michi in "GZSZ" vor, nicht auf Carlos eifersüchtig zu sein.

28. August 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Marvin (l.) überrascht Tammo in seinem Tatendrang mit einer spontanen Idee. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Marvin und Tammo können ihre Fahrradwerkstatt nicht finanzieren. Doch Ralf bringt Marvin auf die Idee, mit einem mobilen Fahrradreparatur-Service zu starten. Dank einer Werbeaktion erhalten sie zu viele Aufträge, die Tammo nicht alle schaffen kann. Er ist frustriert und scheitert dann auch noch vor einem unfreundlichen Kunden. Simon kann Dilay von ihrem Karriere-Frust ablenken. Doch ihre Pechsträhne hält an: Bei einem Gesundheits-Check sprechen ihre Blutwerte gegen ihre Diensttauglichkeit. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Markus ist überrascht, Leander auf dem Video der Wildtierkamera zu sehen. Als Markus weiterschaut, muss er erkennen, dass auch er gefilmt wurde und es somit einen Beweis gibt, dass er die Quelle vergiftet hat. Kurzerhand zerstört er die Speicherkarte. Julian, der die Aufnahme Eleni zeigen wollte, versucht vergeblich, diese zu reparieren. Doch dann bekommt er von Theo den Tipp, dass das Video als Backup in einer Cloud gespeichert sein könnte. Beim gemeinsamen Strudelbacken reden Nicole und Robert über Nicoles Liebe zur Literatur. Um bei ihr Eindruck zu schinden, behauptet Robert, ebenfalls ein begeisterter Leser zu sein. Das führt dazu, dass Nicole ihn zum Buchclub der Sonnbichlers einlädt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien und David erweisen sich als perfektes Ersatz-Elterngespann. In ihrer Verbundenheit und Erschöpfung kommen sie sich unverhofft nah. Ute verhindert, dass Benedikt Evas Brief Dominic aushändigt. Das führt zwar zum Streit, erweist sich aber als der richtige Schritt für Benedikts Ziele. Chris' anstehende Konditorprüfung reißt alte Wunden auf. Cecilia erkennt, dass ihr Vater von seiner Trauer um Corinna nicht loskommt. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani leidet unter den Diskrepanzen mit Deniz. Hanna und Chiara arbeiten zusammen, um sie aufzufangen, und nähern sich darüber an. Kim versucht alles, um ihr angeschlagenes Image zu retten. Als das nicht gelingt, ziehen Isabelle und Kilian Konsequenzen. Entschieden will Leyla verhindern, beim Training benachteiligt zu werden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Michi ruft sich selbst zur Räson. Um Carlos und vor allem sich selbst davon zu überzeugen, nicht eifersüchtig zu sein, erteilt er Carlos seine "Absolution". Tuner ist von Eriks Ansage vor den Kopf gestoßen und lässt ihn und die anderen stehen. Nihat wäscht Erik den Kopf, der selbst weiß, wie daneben sein Verhalten war. Entsprechend sucht er nochmal das Gespräch mit Tuner. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de