Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" gerät Jorik mit Amelie in Streit. Nicole ist in "Sturm der Liebe" kurz davor, das "Café Liebling" aufzugeben. In "Alles was zählt" schafft es Ben, Kims Modenschau zu retten.

22. August 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": In seiner Sorge um Henni (M.) geht Jorik (r.) Amelie unfair an. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Henriette ist weg! Jorik macht sich Vorwürfe und streitet mit Amelie. Da zieht Amelie die Reißleine und macht Jorik entschieden klar: Sie müssen als Freunde funktionieren - für Henni! Aber kann das bei zwei so unterschiedlichen Menschen gutgehen? Anette fühlt sich befreit: Der Verkauf der Spedition löst ihre finanziellen Probleme und nimmt ihr eine große Last von den Schultern. Doch unter den Demütigungen und Zurückweisungen ihrer Umgebung leidet sie weiterhin. Als Carla, Britta und Hendrik schlecht über Anette reden, verteidigt Ralf sie. Anette hört heimlich mit und ist beeindruckt von Ralfs Stärke. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Da Eleni mit Julian abgemacht hat, immer ehrlich zu sein, erzählt sie ihm von dem Traum, den sowohl sie als auch Leander hatten. Zwar beschwört sie im gleichen Atemzug ihre Gefühle für Julian, trotzdem weiß dieser erstmal nicht, wie er damit umgehen soll. Dummerweise begegnet er daraufhin ausgerechnet Leander. Nicole glaubt erschöpft nicht mehr an ihren Traum vom Café. Um ihr zu helfen, mobilisiert Robert Freundinnen und Freunde und baut mit ihnen einen Verkaufsstand vor dem Café auf. Als Nicole das sieht, geht ihr das Herz auf. Michael redet Yvonne einmal mehr ins Gewissen: Sie könne nicht vor dem Krebs davonlaufen und müsse sich ihm stellen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia will herausfinden, ob sie und Paula mehr als Freunde sein können. Ein lippenfester Test soll Klarheit verschaffen. Als Sina einen Schritt auf sie zumacht, glaubt Nadine schon an die lang ersehnte Versöhnung mit ihrer Schwester. Ausgerechnet Ronja macht alles kaputt. Ute ist entschlossen, die Wahrheit über Eva für sich zu behalten. Leichter gedacht als getan - vor allem wenn man Britta als Freundin hat. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani glaubt, dass sich zwischen Deniz und ihr alles wieder klärt, bis ihr schmerzlich ein Beweis des genauen Gegenteils vor die Füße fällt. Ben nimmt das Hilfsangebot von Justus an und kann Kims Modenschau retten. Dem erfolgreichen Launch von Kims Kollektion steht wohl nichts mehr im Weg. Leyla treibt ihren Plan, Isabelle etwas vorzutäuschen, weiter voran - vielleicht zu weit? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Ohne Carlos' Ideen gelingt es Jonas und Tobias nicht, Navarro zufriedenzustellen. Jonas fürchtet, dass er seinen neuen Job bald wieder los ist, und beschließt, Carlos' und Tobias' Versöhnung auf die Sprünge zu helfen ... Als Nihat in Luis' Baurecht-Arbeit gravierende Fehler findet, wird Luis klar, dass er das Pensum nur mit einer Fristverlängerung schafft. Doch Moritz geistert ihm weiter im Kopf herum und er kann sich nicht konzentrieren. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de