Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" wird Erik von Yvonnes Krankmeldung überrascht. Ava hilft Chiara in "Alles was zählt" dabei, mit ihrer Geschichte nicht aufzufliegen. Bei "GZSZ" muss Jessica um ihren Job im Krankenhaus fürchten.

21. August 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Lilly (l.) versucht, Jessica aufzufangen. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte kann es nicht fassen: Ralf hat ihn so geschickt provoziert, dass er spontan ein Geständnis abgelegt hat. Kann er das wieder rückgängig machen? Anette dagegen ist dankbar, ein Stück weit entlastet zu sein und begreift, dass es Zeit für einen Neuanfang ist. Alleine, ohne Malte und ohne Altlasten beschließt Anette, die Spedition zu verkaufen! Tammo hält an seinem Traum von einer Fahrradwerkstatt mit Marvin fest. Marvin ist überfordert und sagt seiner Mutter Ramona am Telefon deutlich, dass Tammo nicht länger bei ihm bleiben kann. Tammo hört das Gespräch mit und fühlt sich von seinem Bruder verraten. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Erik wird von Yvonnes Krankmeldung überrascht. Als er mit ihr später im Dorf spazieren geht, laufen sie prompt Alexandra über den Weg. Es kommt zu einem folgenreichen Gespräch. Nicole ist am Boden zerstört, denn nach der Überflutung ist der Schaden im Café immens, der Betrieb droht wochenlang auszufallen. Da der Wasserhahn intakt ist, lehnt die Versicherung eine Kostenübernahme ab. Noch dazu steht Fahrlässigkeit im Raum. Ob Nicole das Café retten kann? 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Evas Brief wirft Ute aus der Bahn. Obwohl Dominic ein Recht darauf hat, von Evas Schicksal zu erfahren, enthält Ute ihm den Brief vor. Dank Viviens und Davids vereinten Anstrengungen kommt Viviens Schwester gesund auf die Welt. Das Erlebnis ändert vieles, auch Viviens Blick auf David. Paulas Gefühle für sie beschäftigen Cecilia, und sie muss sich fragen: Könnte sie sich vorstellen, mit Paula mehr als nur befreundet zu sein? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Henning und Daniela helfen Simone und Richard schließlich doch und die vier hoffen, dass dies eine Chance ist, Jennys Unschuld zu beweisen. Kims Ware droht, nicht rechtzeitig zur Präsentation da zu sein. Ben sucht eine Möglichkeit, ihr zu helfen - als ausgerechnet Justus einspringt. Ava hilft Chiara dabei, mit ihrer Geschichte nicht aufzufliegen und beiden wird einmal mehr bewusst, wie schwer es ist, etwas zu verheimlichen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Hat Erik den Betrüger gefunden? Seine Freunde müssen ihn zurückhalten, als er fassungslos feststellt, dass er nichts gegen ihn ausrichten kann. Werden sie dennoch eine Lösung finden? Muss Jessica nach ihrer Suspendierung das Krankenhaus wirklich verlassen? Sie rechnet mit einer Kündigung. Lilly nutzt ihre Antrittsrede als Oberärztin und fordert den wahren Täter auf, sich zu stellen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de