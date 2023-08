Das passiert heute in den Soaps

Erik will Yvonne in "Sturm der Liebe" einen Heiratsantrag machen. In "Unter uns" nutzt Benedikt kaltblütig Dominics Sorge für seine eigenen Pläne. Bei "Alles was zählt" will Leyla Isabelle auf Abstand zu Yannick halten.

08. August 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Erik (l.) erzählt Werner von seinen Hochzeitsplänen. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nachdem die Klage fallengelassen wurde, versucht Anette die Spedition aus der Krise zu führen. Malte will sie unterstützen, aber Anette will seine Hilfe nicht. Doch Malte lässt nicht locker und als er Anette an ihre gemeinsame Zeit erinnert, bröckelt ihre Gegenwehr. Jorik möchte mehr über Amelies Familie erfahren und schlägt einen Trip nach Paris vor. Amelie lehnt schroff ab, denn sie will Jakobs Geheimnis wahren. Doch da taucht plötzlich Nicos auf und will mit ihr ausgerechnet über Jakob reden. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Erik einmal mehr daran erinnert wird, wie sehr er Yvonne liebt, kommt er auf die Idee, ihr einen Heiratsantrag zu machen und stürzt sich sofort in die Planung. Derweil erfährt Yvonne, dass ihr Befund vorliegt. Ottos Vorhaben, sich über eine vermeintliche Erkältung an Valentina heranzuspielen, funktioniert zwar, aber nachdem er vor Leander aufgeflogen ist und der ihm den Kopf gewaschen hat, ändert er seine Taktik und will es mit der Wahrheit probieren. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Mit der drohenden Gefängnisstrafe vor Augen will Stella einfach nur ihr Leben genießen. Aber den Plan hat sie ohne Paco gemacht. Ute setzt es zu, dass Benedikt Dominics und Evas Notlage eiskalt ausnutzt. Wird sie sich dennoch an ihr Versprechen halten und ihn unterstützen? Als die Freunde sich weigern, ihr beim Betrug zu helfen, muss Britta sich notgedrungen zwischen dem Shooting und Roberts Angelwettbewerb entscheiden. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian wird schmerzlich daran erinnert, was er verloren hat. Genau wie für Justus wird es für ihn Zeit, loszulassen. Isabelle fühlt sich isoliert. Als Imani ihr die Möglichkeit bietet, sich wieder freundschaftlich anzunähern, zögert sie. Simone sagt in Sorge um ihre Tochter Jenny eine Verabredung mit Daniela ab. Als die den Grund für die Absage erfährt, zeigt sie Simone ihre persönliche Art der Ablenkung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Carlos streckt die Nachtclubrechnung aus eigener Tasche vor, in der Annahme, dass W&L für die Kosten aufkommen wird. Mit Selbstsicherheit überreicht er Tobias die Quittung. Doch der sieht nicht ein, dafür aufzukommen. Yvonne bekommt einen Patienten, der sich auf den ersten Blick als Querulant erweist. Nicht nur, dass er nicht zu ihrer Behandlung erscheint, er hat auch noch sein Haustier ins Krankenhaus geschmuggelt, das nun verschwunden ist.