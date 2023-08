Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" übernimmt Nicole das Café "Liebling". Deniz hat in "Alles was zählt" Angst vor einem zweiten Schlaganfall. Bei "GZSZ" genießt Jessica ihre neue Anerkennung im Job.

07. August 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Jessica (l.) freut sich über die Anerkennung ihrer Arbeit. © RTL / Rolf Baumgartner

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Nach Alexandras Zurechtweisung träumt Nicole mehr denn je davon, sich mit einem eigenen Café selbstständig zu machen. Nachdem sie auch noch erfahren hat, dass Helene Andrés Anteile am "Liebling" verkauft, ist sie hin- und hergerissen. Letztlich hört sie auf ihr Herz und entschließt sich zum Kauf. Yvonne kommt durch Greta auf die Idee einer Karma-Reinigung, die ihre Diagnose positiv beeinflussen soll. Zwar bessert sich dadurch tatsächlich Yvonnes Laune, ihr Verhalten führt gleichzeitig aber zu Irritationen in ihrem Umfeld, die sie vor allem bei Erik nicht ganz ausräumen kann. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Justus erfährt, dass Kim mit Isabelle und Kilian gemeinsame Sache macht, nimmt Justus sie ins Visier. Deniz ist von seiner Angst vor einem zweiten Schlaganfall getrieben. Selbst Imanis Versuche, ihn zu beruhigen, prallen an Deniz ab. Leyla befürchtet, Yannick unter Zugzwang zu bringen. Sie ahnt nicht, dass eine Reise in die Türkei genau das richtige für ihn wäre. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Jessica genießt Anerkennung im Job und hilft weiterhin Ecki. Doch als sie Hygieneartikel aus dem Krankenhausbestand für Ecki entwenden will, wird sie von Philip erwischt. Tobias ist zwar von Carlos' Pitch angetan, widerspricht aber seinem Wunsch, die Projektleitung zu übernehmen. Carlos muss das hinnehmen und sich weiter um Navarro kümmern. Der hebt ihre Geschäftsbeziehung auf ein neues Level, und diesmal kann sich auch Tobias nicht entziehen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de