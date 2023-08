In "Sturm der Liebe" läuft Imani vor ihren Gefühlen für Max davon. Paco sorgt sich in "Unter uns" um Sinas Zukunft. Bei "GZSZ" fiebert Emily dem gemeinsamen Urlaub mit Sascha und Kate entgegen.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ralf ist erleichtert: Staatsanwältin Werling fällt aus und Anettes Fall liegt wieder auf seinem Tisch. Er ist entschlossen, Malte endlich das Handwerk zu legen. Außerdem hofft Anette, dass Malte sie endlich durch seine Aussage entlastet. Er macht ihr eine Liebeserklärung und wünscht sich einen Neuanfang mit ihr. Ben versucht, jeglichen Stress von Tina fernzuhalten. Er kümmert sich um die Gärtnerei und gerät selbst unter Druck: Wie soll er eine Großbestellung Tulpen auf einmal loswerden? Johanna kommt zu Hilfe.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Imani weiß nicht, wie sie mit ihren neuen Gefühlen umgehen soll. Es überfordert sie, dass ihr ganzer Lebensplan eine ungewollte Wendung nehmen könnte. Also beschließt sie, vor den Gefühlen zu fliehen, indem sie sich in die Arbeit stürzt und Max krampfhaft ignoriert. Damit irritiert sie ihn zutiefst. Durch den Wasserschaden im Café muss das dort geplante Charity-Event verlegt werden. Eleni und Leander arbeiten Hand in Hand, um das Event zu retten. Dabei merkt Eleni nicht, dass das Ringen der zwei Väter um sie weitergeht. Vor allem Markus' Vorhaben, mit Eleni nach Afrika zu reisen, ist Christoph ein Dorn im Auge.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Stella will ihre letzten Tage in Freiheit genießen, wird aber von Angst und Verzweiflung eingeholt. Als Paco sie auffängt, brechen sich die Emotionen Bahn. Sina enttarnt David nicht, erkennt sie doch, dass er psychisch krank ist. Also bietet sie ihm ihre Hilfe an - unter strengen Bedingungen. Paula und Cecilia bekommen den Eindruck, dass Rufus auf Jenny, steht und beschließen, dem jungen Glück auf die Sprünge zu helfen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Kilian nicht bereit ist aufzugeben, spielt Isabelle mit dem Gedanken, Justus' verlockendes Angebot anzunehmen. Kim wird zum Zünglein an der Waage. Chiara gelingt es, Leylas Platz im Trainingslager zu bekommen. Dadurch erhofft sie sich, Abstand zu bekommen. Beim Aufbau eines Regals für Leyla müssen die Schwestern Daniela und Hanna notgedrungen zusammenarbeiten. Henning kann nur hoffen, dass das gut geht.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik schaltet auf stur und will die Mahnungen ignorieren. Für Tuner ist das keine Option. Er bietet Erik Unterstützung an, und gemeinsam mit Nihat versuchen sie herauszufinden, wer Eriks Fake-Identität geklaut hat. Wird ihnen das gelingen? Emily sehnt sich dem gemeinsamen Urlaub mit Sascha und Kate entgegen. Sie hofft, dass die Wogen sich endlich glätten, aber Kates Bauchschmerzen machen der Urlaubsplanung einen Strich durch die Rechnung.