Jorik überrascht Amelie in "Rote Rosen" mit einem großen Begrüßungsgeschenk. In "Unter uns" vereitelt Jakob ungewollt Stellas heimliche Pläne. Bei "GZSZ" versucht Emily, bei Kate für gute Stimmung zu sorgen, damit sie Sascha langsam akzeptiert.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Jorik will wissen, wo er bei Amelie steht, und beeindruckt sie mit einem üppigen Begrüßungsgeschenk. Mit Erfolg: Amelie lädt Jorik zu sich ein. Doch als Jorik vor ihrer Tür steht, öffnet sie nicht. Die Erinnerung an Torbens Todestag hat Amelie unerwartet stark getroffen. Sandra und Mathias geben sich auf dem Gut glücklich das Jawort. Kurz darauf bekommt Sandra eine Stelle als LGBTQ-Beauftragte angeboten - darauf hat sie lange gewartet. Allerdings ist die Stelle in Goslar, weshalb sie absagen will. Doch Mathias weiß, wie sehr ihr der Job am Herzen liegt, und will mit ihr nach Goslar kommen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Leanders Plan, Schwester Gesine am Flughafen abzufangen, geht schief. Ausgerechnet Alexandra kommt ihm zuvor und setzt Gesine erneut unter Druck, damit sie bei ihrer Aussage bleibt. Leander sieht seine Chancen schwinden. Da erfährt Eleni, was passiert ist, und bricht bei Gesine eine Lanze für Leander. Valentina macht Nicole darauf aufmerksam, dass die Obstkörbe auf den Zimmern von den Gästen oft nicht angerührt werden und das Obst schlecht wird. Als Nicole Robert auf diese unnötige Lebensmittelverschwendung aufmerksam macht, lässt er sie erneut abblitzen.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Paula erfährt getroffen von Cecilias neu erwachtem Interesse an Theo. Theo beteuert zwar, von Cilly nichts mehr zu wollen, doch Chris hat eine andere Theorie. Während Jakob ungewollt Stellas heimliche Pläne vereitelt, begreift Paco fassungslos, dass sie für diese sogar ihn außer Gefecht gesetzt hat. Sina findet zunehmend Gefallen an ihrer Rolle als Ronjas Bezugsperson. Bambi entgeht aber nicht, wie weh sie Nadine damit tut.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Daniela gibt Bens Bitte wegen Hanna nach und lässt Hanna ihren Job. Als sie die Nähe zu ihr aber nicht erträgt, schaltet sich Simone ein. Kim begegnet nach der Kaufabsage der Baureferentin und tritt ihr ehrlich entgegen und dies macht scheinbar großen Eindruck. Chiara sagt zu, weiter eng mit Ava zu arbeiten, damit die ihre Position im Zentrum festigen kann.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Emily versucht, bei Kate für gute Stimmung zu sorgen, damit sie Sascha langsam akzeptiert. Doch Kate will ihre Mutter nicht mit Sascha teilen und lehnt ihn weiter ab. Maren soll ein Catering der Beachbar-Party planen und fährt genervt mit ihrer Kollegin zum Großmarkt. Trotz der angespannten Situation müssen beide zusammenhalten, als es wortwörtlich um die Wurst geht. Werden sich die zwei zusammenraufen können?