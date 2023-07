Das passiert heute in den Soaps

Ute überrascht Benedikt in "Unter uns" mit einem gewagten Entschluss. In "Alles was zählt" versucht Kilian, Familie Steinkamp auszuspionieren und bei "GZSZ" erkennt Luis, dass Johanna mehr für ihn schwärmt, als er gedacht hat.

21. Juli 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Ute überrascht Benedikt, als sie bereit ist alles zu tun, um mit ihm seine Firma zurückzuholen. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Während Vivien erkennt, dass sie auf ihr Herz hören muss, beschließt Tobias, von nun an mit Davids Mitteln zu kämpfen. Nadine leidet unter dem Zerwürfnis mit Ronja und sorgt sich, eine schlechte Mutter zu sein. Doch ihre neugewonnenen Freunde beweisen ihr unverhofft das Gegenteil. Vor den Trümmern ihrer Beziehung muss Ute erkennen, dass sie auf die dunkle Seite wechseln muss, um Benedikt und ihre Liebe zu retten. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian erhält die Gelegenheit, Familie Steinkamp unbemerkt auszuspionieren, als sie bei der Baureferentin wieder einen Schritt voraus sind. Deniz stellt seine Pläne wegen einer beruflichen Chance zurück. Auch Imani kommt vor ihrer geplanten Überraschung etwas dazwischen. Hanna versucht, ihre Schwester Daniela mit allen Mitteln zu einer Aussprache zu bringen. Daniela blockt jedoch hartnäckig ab. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Maren freut sich, als Michi ihr beim Streichen der Beachbarmöbel hilft. Sie nutzt die Gelegenheit und schafft es, dass Michi und Moritz sich versöhnen. Als Michi ihr dankt, ist Maren berührt. Dann passiert ihr ein Unglück. Luis erkennt, dass Johanna mehr für ihn schwärmt, als er gedacht hat. Er will mit Johanna reden, als die seine Hilfe braucht und ihn als ihren Freund ausgibt. Das bekommt ausgerechnet Gerner mit. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de