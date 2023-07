Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" macht sich Vivien Sorgen, als es David schlechter geht. Deniz und Imani erkennen in "Alles was zählt", dass sie ihre Liebe feiern sollten. In "GZSZ" bittet Moritz Emily um einen Modeljob.

07. Juli 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Bei Imani und Deniz hat das Pärchen-Spiel durchschlagenden Erfolg. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Cecilia sucht in ihrem Kummer Paulas Nähe. Paula heitert ihre Freundin nur zu gern auf, bis ein unerwartet naher Moment sie kalt erwischt. Jakob und Paco erkennen, dass Stella im Gefängnis misshandelt wird. Während Jakob sie herausholen will, indem er Anne findet, handelt Paco aus Liebe kopflos. Vivien macht sich Sorgen, als Davids Zustand sich verschlechtert. David gibt sich tapfer, doch Vivien ertappt ihn in einem verletzlichen Moment. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Als Chiara sich von Isabelle hintergangen fühlt, macht sie ihr öffentlich eine heftige Ansage. Diese wird aber von unerwarteter Seite ausgebremst. Daniela kann nicht fassen, was passiert ist. Wütend überschüttet sie Hanna mit heftigen Vorwürfen, die Hanna hart treffen. Deniz und Imani erkennen unabhängig voneinander, dass sie ihre große Liebe gebührend feiern sollten - und planen dies beide heimlich. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz muss sich beruflich neu orientieren, doch mit seinem Lebenslauf kommt er nicht weit. Er versucht Emily zu überreden, ihn für eine kleine Vleder BAG-Kampagne zu buchen. Wie wird Emily sich entscheiden? Während Johanna vor Luis verbirgt, wie verknallt sie in ihn ist, geht Jonas davon aus, dass Luis und Johanna sich ausgesprochen haben. Doch als Jonas ein Telefonat mithört, erfährt er etwas Brisantes über Johanna. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de