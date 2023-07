Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" führt die Rettungsaktion von Jenny und Nadine zu einer erstaunlichen Entdeckung. Leyla setzt sich in "Alles was zählt" für Yannick ein. Bei "GZSZ" gesteht Katrin Maren, dass sie eine Detektivin auf Nicole angesetzt hat.

05. Juli 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Nadine (l.) befürchtet, Tsatsiki in Gefahr gebracht zu haben und geht mit Jenny auf die Suche nach dem Hund. © RTL / Stefan Behrens

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Tsatsiki im Keller verloren geht, führt die Rettungsaktion von Jenny und Nadine zu einer erstaunlichen Entdeckung. Cecilia bekommt ein berufliches Problem, bei dem ausgerechnet Chris ihr helfen kann. Ist es vielleicht an der Zeit, ihrem Vater zu verzeihen? Ringo erklärt sich bereit, Benedikt zu helfen, Dominic aus der Firma zu drängen. Er erkennt aber schon bald, dass er damit sich selbst schadet. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Justus will sich mit einem Bauprojekt von den Gedanken über Jenny ablenken, aber auch Kilian interessiert sich für das Baugrundstück. Kims und Bens Versuch sich auszusprechen, endet nicht wie erwartet. Leyla positioniert sich vor Isabelle klar an Yannicks Seite. Beeindruckt von ihrer Loyalität kann er endlich über seinen Schmerz sprechen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin gesteht Maren, dass sie ihre Detektivin auf Nicole angesetzt hat. Finden sie etwas über Nicole heraus? Yvonne ist erleichtert, dass Moritz sich aus dem Abhängigkeitsverhältnis mit Engels gelöst hat. Es tut ihr gut, gemeinsam mit ihrem Sohn an Laura zu denken. Auch Gerner muss eingestehen, dass Moritz' Anwesenheit hilft.