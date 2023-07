Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Sina Ronja sponsern, um ihr einen Wunsch zu erfüllen. Maximilian versucht in "Alles was zählt", über Chiara an Nathalie heranzukommen. Bei "GZSZ" zeigt Nihat keine Reue darüber, dass er Jessica hat auflaufen lassen.

04. Juli 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Maximilian versucht über Chiara (r.) an Nathalie heranzukommen. © RTL / Julia Feldhagen

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Benedikt verfolgt seinen Plan, um seine Firma zurückzubekommen, bis Ute ihn warnt, dass er damit seine Beziehung zu Ringo gefährdet. Easy schafft es, Britta vor ihrem Fotoshooting von einer Verzweiflungsaktion abzuhalten. So wird das Shooting ein Erfolg - nur nicht für alle. Sina will Ronja sponsern und ihr einen Wunsch erfüllen, den Nadine ihr nicht erfüllen kann. Mit dieser Geste stößt sie Nadine vor den Kopf. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian versucht über Chiara an Nathalie heranzukommen, doch sein Vorhaben endet in einer Demütigung für Isabelle. Als Kim Ben um ein klärendes Gespräch bittet, gesteht er ihr, was passiert ist. Das Geständnis hat allerdings erschreckende Folgen. Als Leyla erfährt, wie heftig Yannicks Schmerz ist, sucht sie nach einem Weg, ihm zu helfen. Das erweist sich allerdings als eine große Herausforderung, 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz kämpft mit sich, steht Yvonne aber zur Seite. Bleibt er auch entschlossen, als Engels noch mal um ihn wirbt? Nihat zeigt keine Reue, dass er Jessica hat auflaufen lassen. Jessica kämpft sich jedoch tapfer durch ihre Schicht.