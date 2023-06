Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" verschafft Valentina Otto ein Vorstellungsgespräch. Vivien fühlt sich in "Unter uns" an Davids schlechtem Zustand mitschuldig. In "Alles was zählt" befürchtet Ben, Kim zu verlieren.

30. Juni 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Die Sorge um David verdrängt Viviens Zweifel. © RTL / Stefan Behrens

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa und Carolin sind voller Vorfreude auf ihre Hochzeit und Max findet gemeinsam mit Imani ein schönes Hochzeitsgeschenk. Vor seiner Mutter lässt er die Hoffnung zu, dass aus ihnen beiden vielleicht doch noch etwas werden kann. Valentina bittet Werner, Otto eine Chance zu geben und ihn am "Fürstenhof" arbeiten zu lassen. Der kann seiner Enkelin keinen Wunsch abschlagen, will Otto vorher aber erst einmal kennenlernen. Otto fürchtet jedoch beunruhigt, bei dem Gespräch keine gute Figur zu machen, zumal er nicht mal einen Anzug hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Ihre Prügelei öffnet Jakob und Paco die Augen: Wenn sie Stellas Unschuld beweisen wollen, müssen sie zusammenarbeiten, anstatt sich zu bekriegen. Vivien fühlt sich an Davids Zustand mitschuldig. Um ihn rund um die Uhr pflegen zu können, stellt sie sogar ihre Wiederannäherung an Tobias hinten an. Beim Stammtisch im "Schiller" taucht ein "6th Avenue"-Redakteur, ein Bekannter von Dominic, auf. Kriegt Easy Britta so aufs Cover? 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie stellt sich einem Gespräch mit Maximilian und Isabelle. Kim ist überglücklich, als sie den Prozess gegen Stig gewinnen kann. Ben hat zunehmend das Gefühl, in Kims Leben keine wichtige Rolle mehr zu spielen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Luis möchte ehrlich zu Johanna sein. Da kreuzt Moritz seinen Weg, und die beiden geraten aneinander. Emily ist entsetzt, als sie um Saschas Leben bangen muss und verlangt von ihm, seine Ägypten-Reise abzusagen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de