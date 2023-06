Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" kann Noah Greta die Geschichte mit Otto nicht verzeihen. Benedikt verrät Ringo in "Unter uns", dass die Konkurrenz einen Angriff plant. In "GZSZ" glaubt John weiterhin, dass Laura den Absturz überlebt haben könnte.

27. Juni 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Greta ist getroffen, dass Noah ihr nicht verzeihen kann. © ARD/WDR/Christof Arnold

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Noah ist fassungslos, als Greta ihm die ganze Geschichte mit Otto gesteht, und geht erst einmal auf Abstand. Valentina ist ebenfalls bestürzt, als sie von der Vergangenheit von Greta, Otto und Noah hört, allerdings kann sie Greta auch verstehen. Im Gegensatz zu Noah. Als er auf einmal mit undurchdringlicher Miene vor Otto steht, rechnet dieser mit dem Schlimmsten. Max spürt, wie traurig Imani darüber ist, nicht Fahrrad fahren zu können, und möchte es ihr gerne beibringen. Nach langer Überzeugungsarbeit schafft er es tatsächlich, dass sie einen Versuch auf dem Fahrrad wagt, der prompt mit einem Sturz endet. Max fürchtet, nun endgültig bei ihr unten durch zu sein, doch da sieht er, wie Imani auf eigene Faust einen zweiten Anlauf startet. Als es dieses Mal funktioniert, fällt sie ihm voller Euphorie um den Hals. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Sina für Cecilia da ist, beweist sie sich selbst, was Familie für sie bedeutet. Doch Cecilias Zerwürfnis mit Chris lässt ihre eigene Wunde wieder aufbrechen. Benedikt steckt Ringo, dass die Konkurrenz einen Angriff plant. Beunruhigt überredet Ringo Dominic, Benedikt zurück zu "Huber-Bau" zu holen. Olivers Tod weckt in Cecilia schlimme Erinnerungen. Sie vermisst Paula als Freundin. Kann sie über ihren Schatten springen? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle will sich Yannick erklären und hofft auf sein Verständnis. Für Nathalie wird die Situation zunehmend unerträglicher. Um sich besser kennenzulernen, planen Hanna und Daniela einen Schwesterntag. Der droht jedoch zu scheitern. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten John glaubt weiterhin, dass Laura den Absturz überlebt haben könnte. Wie werden er und sein Umfeld damit umgehen? Erik, Tuner und Nihat lassen Richard Meyer noch einmal auferstehen, damit Erik seinen Casino-Gewinn abholen kann. Doch zuerst müssen sie Paul loswerden, der sich ihnen ahnungslos anschließt. Wird das funktionieren? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de