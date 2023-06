Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" erkennt Ute, dass Benedikt auf der Straße sein Leben aufs Spiel setzt. Bei "Alles was zählt" geraten Ben und Kim über den Namen ihres neuen Labels in Streit. In "GZSZ" muss sich Jessica überwinden, als der obdachlose Ecki ihre Hilfe braucht.

23. Juni 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Ben ist von Kims Alleingang vor den Kopf gestoßen. © RTL / Julia Feldhagen

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa überrascht alle damit, dass sie spontan einen Termin beim Standesamt für die nächste Woche ergattern konnte. Jetzt muss nur noch alles geplant werden: Alfons und Hildegard kümmern sich um eine Location, während sich Vanessa und Carolin ihr Hochzeitskleid und die Trauzeugen aussuchen. Eleni bricht den Kuss überfordert ab und lässt einen nachdenklichen, aber auch hoffnungsvollen Julian zurück. Doch sie zweifelt daran, dass sie schon bereit für etwas Neues ist und bittet ihn, weiterhin nur Freunde zu bleiben. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stella ist auf der Flucht. Als sich die Indizien für ihre Schuld verdichten, weiß Jakob nicht, was er glauben soll. Britta ist wütend über Easys Verrat. Entgegen dessen Befürchtungen, nun von Britta verklagt zu werden, kommt diese auf eine noch hanebüchenere Idee. Ute erkennt, dass Benedikt auf der Straße sein Leben aufs Spiel setzt. Als ihr Plan, ihn anderweitig abzulenken, scheitert, fordert sie ihn heraus. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Nathalie und Yannick beschleicht die ungute Ahnung, dass man ihnen etwas verheimlicht. Beide machen sich unabhängig voneinander auf Spurensuche. Die Eisläuferinnen Chiara und Ava raufen sich zusammen. Können die jungen Frauen das Feld doch noch von hinten aufrollen und als Team gewinnen? Kim und Ben geraten über den Namen des Labels aneinander. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Um Michi den Rücken freizuhalten, hat er Unterstützung im Kiezkauf bekommen. Diese ist positiv überrascht, als sie in Johanna ihre Nichte erkennt. Umso härter trifft sie Katrins Ablehnung. Jessica muss sich überwinden, als der obdachlose Ecki ihre Hilfe braucht. Sie ist froh, dass seine Pflege nicht in ihren Aufgabenbereich fällt. Als Jessica jedoch daran erinnert wird, wie es ist, abgelehnt zu werden, wächst ihr Mitgefühl für Ecki.