In "Sturm der Liebe" setzt Otto Greta mit einer Geldforderung unter Druck. Anne taucht in "Unter uns" überraschend bei Stella auf und bei "GZSZ" wird Yvonne ins Krankenhaus eingeliefert.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Otto setzt Greta unter Druck: Er wird Noah alles erzählen, wenn sie ihm das Geld nicht besorgt. Als Noah mitbekommt, dass Greta bei der Bank nach einer Dispo-Erhöhung fragt, bietet er ihr seine Hilfe an. In dem Glauben, dass sie alte Schulden hat, leiht er sich das Geld unter einem Vorwand bei seiner Mutter. Doch Greta kann das Geld nicht guten Gewissens annehmen, bis Otto ihr erneut auflauert.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Anne überraschend bei ihr auftaucht, hofft Stella, sie endgültig vor Olivers Einfluss retten zu können. Doch Oliver ist nicht weit weg. Nachdem zwischen Britta und Ronja ein Streit ausgebrochen ist, erhält Ronja durch Gianni unverhofft den entscheidenden Trumpf, um Britta zu piesacken. Für Chris ist die Schillerallee nach Corinnas Tod nur noch ein Platz schmerzhafter Erinnerungen. Wer kann ihm jetzt noch eine Perspektive geben?

19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle und Maximilian wähnen sich nach Dr. Seegers Verschwinden in trügerischer Sicherheit und ahnen nicht, dass die Gefahr bereits woanders lauert. Justus will an seinem Plan festhalten. Richard kann zu ihm durchdringen. Zumindest für den Moment. Als Chiara und Ava notgedrungen als Team agieren müssen, stehen sie sich selbst im Weg.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Gerner ist erschüttert, dass Yvonne in ihrer Sorge um Laura eine vermeintliche Überdosis Beruhigungsmittel eingenommen hat. Wird sich Yvonne davon erholen? Moritz quält sich mit Selbstvorwürfen, als er während seines Treffens mit Engels erfährt, dass Yvonne ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Obwohl Moritz nicht nach Feiern zumute ist, muss er seinen Verpflichtungen nachkommen und Engels bei Laune halten.