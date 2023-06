Das passiert heute in den Soaps

In "Unter uns" will Sina die verschwundene Ronja zurück nach Hause holen. Kilian ist in "Alles was zählt" bereit, Leyla gegen Isabelle zu helfen. In "GZSZ" springt Katrin Nina im Kiezkauf bei.

16. Juni 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Yvonne (l.) versucht zwischen Katrin (r.) und Nina zu vermitteln. © RTL / Rolf Baumgartner

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Otto versucht, das Geld aus Eriks Spind zu stehlen, und wird dabei von Valentina überrascht. In der Hektik kann er den Umschlag gerade noch loswerden und Valentina mit einer Notlüge überzeugen. Währenddessen bekommt Yvonne mit, dass Greta weiterhin erfolglos versucht, an Geld zu kommen, und zieht die falschen Schlüsse. Julian bekommt den Auftrag, Christoph und Alexandra nach München zu fahren. Doch als Eleni ihn um Hilfe bittet, kann er nicht anders, als zuzusagen. Aber leider kommt es zu Komplikationen, sodass Julian zu spät zur Arbeit kommt und einen Anpfiff von Christoph kassiert. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina will die verschwundene Ronja zurück nach Hause holen. Diese überrumpelt Sina mit einer schockierenden Nachricht. Benedikt glaubt, eine unliebsame Änderung bei Huber Bau verhindert zu haben. Er ahnt nicht, dass Dominic und Ringo ihn damit nur ruhigstellen wollen. Stella trägt die Konsequenzen ihres Handelns selbstbewusst. Während Paco und Jakob hoffen, dass das bei Anne etwas auslöst, glaubt diese, dass Oliver sich geändert hat. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Kilian ist bereit, Leyla gegen Isabelle zu helfen. Er müsste zu kreativeren Mitteln greifen, um sein Ziel zu erreichen. Ben und Kim schaffen es nur für kurze Zeit, sich einander anzunähern, bis es erneut zu einem Streit kommt. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Katrin springt Nina im Kiezkauf bei. Könnte das ein erster Schritt sein, dass die Freundinnen sich versöhnen? Jessica will sich mit Nina verabreden. Dafür muss sie sich in ihrem anstrengenden Krankenhausalltag Luft verschaffen, indem sie das Bettenmachen auf einen Kollegen abwälzt. Doch der erweist sich als wenig talentiert.