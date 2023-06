Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" rettet Silke Amelie vor dem Ersticken. Ben erzählt Kim in "Alles was zählt" nichts von der Bedrohung durch Kilian. In "GZSZ" wird Jessica von Katrin gefeuert.

01. Juni 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Kim (l.) ahnt nichts von Bens (r.) Stress mit Kilian. © TL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Silke rettet Amelie vor dem Ersticken. Da Amelie von Joriks Liebeserklärung irritiert ist, gibt er vor, das nur Silke gegenüber behauptet zu haben? Silke bittet Jorik, dass er Henriette Amelie noch nicht als neue Partnerin vorstellt. Doch Henriette sieht einen Kuss zwischen den beiden. Hendrik fehlt die Anerkennung aus dem Berufsalltag. Deshalb versucht er durch seine Backkünste, Lob von seiner Familie zu bekommen. Britta ist genervt und macht Pläne für seinen Wiedereinstieg. Doch Hendrik möchte nicht ins Krankenhaus zurück. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Max trifft es mehr, als er zugibt, dass Vanessa und Carolin heiraten wollen. Schließlich werden seine letzten Hoffnungen und Zukunftsträume damit endgültig begraben. Nichtsdestotrotz beschließt er, sich auf seine zukünftige Rolle als Vater und sich selbst zu konzentrieren. Im Gespräch mit Leander merkt Robert, wie sehr Leander seinen Beruf als Arzt vermisst. Daher versucht er, Noah dazu zu bringen, mit seinen Eltern zu reden. Als Noah sich weigert, wendet Robert sich an Greta in der Hoffnung, dass diese Noah umstimmen kann. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias' gut gemeinter Ratschlag an Julius entpuppt sich als Desaster. Tobias sieht sein Versagen als Beweis, kein guter Vater zu sein. Ob Vivien das genauso sieht? Cecilia und Jenny finden endlich ihren Frieden. Doch da ahnt Cecilia noch nicht, welche Katastrophe diesmal auf sie wartet. Britta soll mit Dominic zu einer Teambuilding-Maßnahme. Trickreich gelingt es ihr, sich davor zu drücken - vorerst. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny und Justus erleben einen kurzen Moment des Glücks. Ben gibt sich vor Kim zwar ganz souverän, fühlt sich allerdings zunehmend von Kilian bedroht. Das hat Konsequenzen. Hennings alte Wunde bricht wieder auf, als Yannick sich von einem seiner Geschenke trennt. Daniela gibt die Anregung, dass die beiden darüber reden. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Jessica sich ihren Job bei W&L etwas angenehmer gestaltet, wird sie von Katrin gefeuert. Jessica hofft, im Jobcenter eine passende Arbeit zu finden. Was man dort für passend für sie hält, erwischt Jessica jedoch kalt. Die Vorstellung, das Jobangebot von Navarro anzunehmen, scheint für Nina nicht mehr ganz so absurd. Aber kann Nina wirklich Carlos und Berlin zurücklassen?