Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" springt Yvonne Erik zuliebe über ihren Schatten. Jakob fällt "Unter uns" aus allen Wolken, als er plötzlich Stella mit Paco sieht. In "Alles was zählt" scheint Imanis Appell an Patrick ins Leere zu laufen

30. Mai 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Yvonne merkt, wie sehr sich Erik über seine Beförderung freut. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Nach Gesprächen mit Anette und Gunter erkennt Marvin: Es wird schwer in London einen Job zu finden - vorbestraft und ohne Sprachkenntnisse. Charlotte findet, er gibt zu schnell auf. Doch Marvin will nicht perspektivlos mitkommen und von Charlottes Geld leben. Silke kann nicht glauben, dass ausgerechnet Amelie Joriks neue Freundin ist. Sie hofft, dass die Affäre schnell zu Ende geht. Doch dann erfährt sie, dass Henriette schon von Amelie weiß. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Werner verteidigt seine Entscheidung, Erik zum Restaurantleiter zu machen, doch Yvonne will nicht nachgeben. Sie bittet Christoph um Hilfe, die Entscheidung anzufechten. Als Erik sich aber so sehr über seine Beförderung freut, wird ihr klar, dass ihm dieser Posten viel mehr bedeutet als ihr. Aus Liebe zu Erik versucht sie, Christoph zu stoppen. Noahs und Gretas Affäre verletzt Valentina, sodass sie bei der Arbeit mit Greta nicht professionell bleiben kann. Im Gespräch mit Noah äußert sie ihm gegenüber, dass es ihr missfällt, dass Greta nicht zu ihm steht. Tatsächlich bringt Noah diese Aussage zum Nachdenken. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als Jakob einer Spur im Fall Anne König nachgeht, fällt er aus allen Wolken, als er plötzlich Stella mit Paco sieht. Haben die beiden eine heimliche Affäre? Ute ist besorgt, als Benedikt eine erniedrigende Situation im Büro scheinbar locker hinnimmt. Frisst Benedikt seinen Frust nur in sich hinein? Paula will sich für Rufus' freundschaftliche Hilfe bei ihrem Kummer um Cecilia revanchieren und kommt auf eine etwas heikle Idee. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny erkennt, dass sie sich in einer aussichtslosen Lage befinden. Hanna freut sich, Daniela bei der Aktion für Nils Kita helfen zu können. Während sie die Sachspenden sortieren, erkennen sie erneut Gemeinsamkeiten. Imanis Appell an Patrick scheint zwar ins Leere zu laufen, trotzdem hat sie kurz darauf Grund zur Freude. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne schöpft neue Hoffnung, als eine lebende Frau gefunden wird. Wer ist sie? Sascha tut es leid, vor Kate die Beherrschung verloren zu haben. Er erkennt, dass er Emily nicht länger im Unklaren dazu lassen kann. Wie wird sie reagieren? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de