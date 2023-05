Das passiert heute in den Soaps

Valentina gesteht Noah in "Sturm der Liebe" ihre Gefühle. In "Unter uns" belügt Ringo Easy wegen der Rechte an Brittas Foto. Bei "Alles was zählt" ist Ben von Kims Entscheidung gegen ein zweites Kind getroffen.

12. Mai 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Ringo (l.) muss Easy schweren Herzens gestehen, die Bildrechte nicht von Britta erhalten zu haben. © Foto: RTL / Sebastian Meyer

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben hat den Überfall noch nicht verarbeitet. Doch er überspielt sein Problem und nimmt von Anette einen Fahrerauftrag an. Als er kurz vorher Panik bekommt, ist Tina an seiner Seite. Mit ihrer Hilfe schafft er es, sich seinen Ängsten zu stellen. Amelie versucht, ihre Gefühle für Jorik zu unterdrücken. Dabei ist es selbst für Britta offensichtlich: Amelie empfindet mehr für ihn. Nur steht sie sich selbst im Weg. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Valentina sucht die Nähe zu Noah unter dem Vorwand, dass sie Reitunterricht braucht. Doch Noah sieht in ihr nur eine gute Freundin und beeilt sich, nach der Stunde wegzukommen, da er eine heimliche Verabredung mit Greta hat. Robert rät Valentina, vor Noah zu ihren Gefühlen zu stehen. Obwohl sie Angst hat, sich zu blamieren, entschließt sie sich, Noah die Wahrheit zu sagen. Leander gesteht Eleni, dass er sie noch immer liebt. Allerdings kann er sich momentan trotzdem keine Beziehung mit ihr vorstellen. Seine Schuldgefühle und die ständigen Angriffe von Alexandra würden immer zwischen ihnen stehen. Frustriert macht Eleni ihrer Mutter Vorwürfe. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Sina hadert mit Nadines Auftauchen in der Schillerallee und weckt auch Brittas Misstrauen. Diese durchsucht Nadines Sachen und macht eine krasse Entdeckung. Cecilia trifft mit Paula hoffnungsvoll den Mann, der Chris gesehen hat. Doch was dieser erzählt, verletzt Cecilia zutiefst. Ringo überrascht Easy mit einer Freudennachricht: Sein Britta-Foto wurde prämiert! Dass Britta der Veröffentlichung zugestimmt hat, ist aber eine Notlüge. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle will erst abwarten, wie es um ihre Eizellen steht, bevor sie Yannick einweiht, doch sie kann ihr Geheimnis nicht mehr für sich behalten. Kims Entscheidung gegen ein zweites Kind trifft Ben, aber er kann ihre Argumente verstehen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Yvonne und John haben immer noch keine Neuigkeiten über Laura. Die Ungewissheit setzt ihnen zu. Nach einer langen und schlaflosen Nacht erfahren sie, dass erste Wrackteile gefunden wurden. Luis kann den Anblick von Moritz und Engels nur schwer ertragen. Während Moritz mit Trotz reagiert und sein Ding ohne Rücksicht durchzieht, fragt sich der geschockte Michi, was er tun kann, um seinen Sohn zu stoppen. Wird Michi eine Lösung finden? Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de