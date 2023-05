Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" bestätigt Malte, dass Anette ihn angegriffen hat. Eleni erfährt in "Sturm der Liebe" vom Seitensprung ihrer Mutter. In "GZSZ" müssen sich Nina und Carlos um ein Drama-Pärchen kümmern.

05. Mai 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Nina und Carlos können nach einem turbulenten Tag wieder entspannt miteinander umgehen. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Malte bestätigt bei vollem Bewusstsein, dass Anette ihn angegriffen hat. Während Ralf den Haftrichter informiert, stellt Anette Malte zur Rede und begreift: Er hält sie tatsächlich für schuldig! Dank Dilay erkennen Simon, Charlotte und Doris: Die Familie muss nach Peters Tod zusammenhalten. Durch ein Missverständnis erfahren die Geschwister, dass Dahlmann-Trikotagen finanzielle Probleme hat und Doris macht Simon unmissverständlich klar: Er soll die Firma übernehmen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Als Eleni ihrer Mutter von der Annäherung mit Christoph berichtet, entschließt Alexandra sich dazu, den Seitensprung vorerst für sich zu behalten. Unterdessen wagt Markus einen vorsichtigen Versuch bei seiner Noch-Ehefrau, der jedoch im Streit endet. Als Eleni das mitbekommt, bittet sie ihren Vater, die Beziehung zwischen Christoph und Alexandra endlich zu akzeptieren. Markus kann nicht mehr an sich halten und platzt vor Eleni damit heraus, was sich während ihrer Geschäftsreise ereignet hat. Greta geht nach dem Kuss zwar erneut auf Abstand, doch Noah schöpft neue Hoffnung. Unterdessen hat Greta ein ernstes Problem, als mehrere Gäste eine Lebensmittelvergiftung erleiden und Robert ihr die Schuld dafür gibt. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Lulu versucht völlig selbstlos, das Erbe von Corinna aufrechtzuerhalten. Erleichtert denkt sie, Cecilia damit zu helfen. Stella hat ein ungutes Gefühl und will mehr über Jakobs Fall herausfinden. Damit überschreitet sie jedoch Grenzen und gelangt in eine missliche Lage. Paula ergreift eine Gelegenheit, um ihre Freundschaft zu Cecilia wiederzubeleben. Doch es hat sich vieles zwischen ihnen geändert. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny fühlt sich glücklich mit Justus und ahnt nicht, dass sie nur knapp ihrem Schicksal entgangen ist. Deniz will den Unfall hinter sich lassen und sein Leben zurück. Doch da liegt noch ein weiter Weg vor ihm, wie auch Imani erkennen muss. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Carlos und Nina schaffen es, das argentinische Drama-Pärchen wieder zu versöhnen. Doch die Paartherapie kommt sie teuer zu stehen. Trotzdem können sie über den turbulenten Tag lachen, bis Navarro eine SMS schickt, die Nina in Verlegenheit bringt. Luis blockt jeglichen Gesprächsversuch ab und macht seinen Kummer mit sich allein aus. Bleibt Moritz daher nichts anderes übrig, als aus der WG auszuziehen?