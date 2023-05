Das passiert heute in den Soaps

Alexandra plagt in "Sturm der Liebe" das schlechte Gewissen. In "Alles was zählt" muss Leyla einige wichtige Entscheidungen treffen und bei "GZSZ" möchte Gerner Yvonne mit einem schönen Hochzeitstag überraschen.

04. Mai 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Leylas Leistungen wecken ihren Kampfgeist. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Doris stößt Simon und Charlotte mit ihrer reservierten Haltung nach dem Tod des Vaters vor den Kopf. Als die beiden beim gemeinsamen Essen lustige Erinnerungen an ihren Vater austauschen, verlässt Doris empört die WG. Später trifft Dilay im Hotel auf Doris und bricht in Tränen aus. Carla hat sowohl mit Britta als auch mit Ralf eine Abendverabredung. Sie entscheidet sich kurzerhand für einen Abend zu dritt. Doch Britta und Ralf sind nicht kompatibel. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph und Eleni sind von ihrer Geschäftsreise zurück und Alexandra hat nun mehr denn je mit ihrem schlechten Gewissen wegen des Seitensprungs mit Markus zu kämpfen. Markus stellt zwar klar, dass er Christoph nichts verraten wird, legt Alexandra aber nahe, ihm selbst die Wahrheit zu sagen. Noah reitet los, um Valentina zu suchen und verpasst dadurch seine Verabredung mit Greta. Die ärgert sich unterdessen darüber, dass er sie versetzt hat. Doch als sie erfährt, dass Noah wegen seiner Rettungsaktion nicht kommen konnte, realisiert sie, dass sie ihm Unrecht getan hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Als André Paula nach dem verlorenen Prozess auch noch verhöhnt, greift Tobias zu einem drastischen Mittel, um ihn als Simulant zu enttarnen. Ute ist glücklich, denn Benedikt und sie haben sich versöhnt. Sie ahnt nicht, dass Benedikt einen hohen Preis für ihr Glück zahlen muss. Stella hat ein ungutes Gefühl gegenüber einem Klienten von Jakob. Sie ist schockiert, als sie erkennt, was sie an Oliver König stört. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny steckt mitten in ihren Vorbereitungen und schöpft deshalb keinen Verdacht, dass die Breuers einen miesen Plan aushecken. Leyla steht vor einigen wichtigen Veränderungen in ihrem Leben. Ist sie darauf vorbereitet? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Moritz gelingt es, seinen Erpresser loszuwerden, ohne zu ahnen, dass er Luis längst verloren hat. Arglos bereitet er seinem Freund eine romantische Überraschung, doch macht Luis ausgerechnet dann mit ihm Schluss? Gerner möchte Yvonne mit einem schönen Hochzeitstag überraschen, doch diese feiert ahnungslos mit Tobias in dessen Geburtstag rein. Als Gerner sieht, wie gut es ihr tut, verzichtet er auf seine Überraschung und lässt Yvonne ihren Spaß. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de