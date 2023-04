Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" wird André von seinem Abschiedsschmerz eingeholt. Vivien hadert in "Unter uns" mit der Trennung von Tobias und bei "Alles was zählt" will Chiara um jeden Preis ihren Titel verteidigen.

26. April 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Chiara (r.) gibt sich vor Leyla zuversichtlich, ihren Titel verteidigen zu können. © RTL / Julia Feldhagen

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ralfs Misstrauen wächst: Warum checkt Malte ins "Drei Könige" ein? Anette dagegen kämpft mit ihren verletzten Gefühlen und macht Malte in der Spedition lautstark Vorwürfe, was Ben und Tina mitbekommen. Während Malte versucht, Anette zu beruhigen, steht plötzlich ein ungebetener Besucher vor ihm. Marvins Welt ist wieder in Ordnung: Er bekommt einen Aushilfsjob bei Carla. Zwischen Carla und Ralf kommt es erneut zum Sex. Als Marvin zu seiner ersten Schicht im "Carlas" kommt, stellt er geschockt fest: Carla und sein Vater haben ein Verhältnis. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Beim Packen für Südafrika wird André von seinem Abschiedsschmerz übermannt. Nach einem Gespräch mit Michael übers Abschiednehmen und den lieben Worten der Sonnbichlers wird seine Wehmut noch größer. Als er sich nach einer letzten Schachpartie mit Werner schließlich in die Küche stellt und Greta vorwirft, keine adäquate Köchin zu sein, wundert sich Robert. Geht er nun doch nicht nach Südafrika? Alexandra möchte wegen Eleni zurück in die Schwarzbach-AG. Sie schlägt Markus deshalb vor, Eleni der Öffentlichkeit als neue Generation der Firmenleitung zu präsentieren. Markus stimmt zu, findet aber, dass sie als starke einheitliche Familie auftreten sollten. Deshalb schlägt er vor, die Scheidung vorerst auf Eis zu legen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Vivien hadert mit der Trennung von Tobias. Um ihre Ehe doch noch zu retten, macht sie ihm in ihrer Verzweiflung einen wahnwitzigen Vorschlag. Benedikt ringt nach Dominics Angebot mit seinem Gewissen: Kann er sein Lebenswerk, Huber-Bau, für Christins Leben riskieren? Jakob verschafft Stella und Paco gemeinsame Zeit, um die Freundschaft der beiden zu retten - ohne zu wissen, was das wahre Problem ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara erträgt es nicht, nach dem Kurzprogramm nicht an erster Stelle zu liegen. Sie will um jeden Preis ihren Titel verteidigen. Jenny schafft es früher als geplant zur Meisterschaft. Sie ahnt nicht, wer sich dort auf ihre Kosten amüsiert. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Paul wird auf seine Sorge um Tuner zurückgeworfen und er kommt zu dem Schluss, dass Tuner sich Jessicas Liebe nur erkauft und unglücklich ist. Er ahnt nicht, was Tuner wirklich vorhat. Jonas gesteht Lilly, dass ihm der Kuss mit Johanna schon gefallen hat. Doch Gerner zeigt ihm auf, was er davon hält, wenn er seine Tochter datet. Aber Jonas lässt sich nicht verschrecken und bleibt bei Johanna am Ball. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de