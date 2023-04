Shirin bangt in "Sturm der Liebe" um ihr Brautkleid. In "Unter uns" fliegt Bambis doppeltes Spiel vor Maik auf. Bei "GZSZ" startet Erik einen gefährlichen Test mit seiner gefälschten Identität.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Anette wird durch Marvin erst richtig klar: Sie ist kriminell geworden! Aber nicht nur das macht ihr zu schaffen, sie hat auch Angst, dass Ralf über Marvin von Maltes und ihren Machenschaften erfährt. Doch Marvin will Anette und Malte nicht verpfeifen und kündigt in der Spedition. Ralf wird misstrauisch und er setzt Marvin unter Druck. Jorik passt auf Sam und Joe auf. Das ist gar nicht so einfach, denn Sam leidet stark darunter, dass sein Vater viel zu oft in der Klinik ist. Selbst Joe kommt zu Brittas Bedauern nicht mehr an seinen kleinen Bruder ran.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Shirin freut sich auf die Hochzeit und will im Brautkleid ihrer Mutter heiraten. Da stellt sich heraus: Ihre Mutter hat das Kleid in der Türkei vergessen. Shirin verliert bald die Hoffnung, einen Ersatz zu finden. Carolin sucht Max noch einmal auf und dankt ihm dafür, dass er die Versöhnung zwischen ihr und Vanessa forciert hat. Vanessa zeigt sich währenddessen erleichtert vor Alfons, Carolin wieder an ihrer Seite zu haben. Sie hofft, dass sie glücklich miteinander werden.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Als Bambi mit seinem doppelten Spiel auffliegt, zeigt Maik sein wahres Gesicht und bedroht Bambis Familie. Wird es Bambi gelingen, die Gefahr abzuwenden? Ute ist Benedikt dankbar für seine Unterstützung und will ihre Schuld begleichen. Als jedoch ein neues Problem auftaucht, muss Ute über ihren Schatten springen und Benedikt um weitere Hilfe bitten. Cecilia droht, vor Überforderung zusammenzubrechen. Wird sie Tante Lulus Hilfe endlich annehmen?

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Jenny und Justus ahnen nicht im Mindesten, welches Unheil sich über ihnen zusammenbraut. Deniz ist zwar noch lange nicht am Ende seines Genesungswegs, allerdings gibt es ihm viel Kraft und Energie, sein Team kurz vor der Deutschen Meisterschaft unterstützen zu können. Sein Engagement für die Truppe hilft ihm sehr bei seiner Rekonvaleszenz.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Erik will Toni schnell wiedersehen und in die USA reisen. Doch er bekommt Angst vor der eigenen Courage und fragt sich, ob seine falsche Identität auch wasserdicht ist. Dafür startet Erik einen gefährlichen Testlauf. Yvonne und Michi wird übel mitgespielt: Die Hausverwaltung hat den Pachtvertrag für den Kiezkauf fristlos gekündigt. Jetzt kann nur noch Gerner helfen, der den jungen gegnerischen Anwalt noch bestens aus der Uni kennt.