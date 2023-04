Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" macht Gerry Shirin einen Heiratsantrag. Nathalie und Isabelle beginnen in "Alles was zählt" eine Hormontherapie und bei "GZSZ" kann Tuner die Nähe zu Jessica nur noch schwer ertragen.

18. April 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Gerry macht Shirin einen ebenso heiteren wie bezaubernden Heiratsantrag. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Sandra nimmt überglücklich Mathias' Heiratsantrag an und die beiden geben spontan eine Verlobungsparty. Ein überraschendes Jobangebot unterbricht die gute Stimmung: Sandra soll Kerstin Prenzs Nachfolgerin werden und die Revierleitung übernehmen. Dafür muss sie die Englandreise absagen. Charlotte bestärkt Dilay, ihren möglichen Gefühlen für Simon nachzugehen und ist enttäuscht, als Simon sich zurückzieht. Doch dann kommt es zu einem nahen Moment. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Gerry hängt der verwirrende, aber auch wunderschöne und romantische Traum mit Shirin noch nach. Erik bringt ihn wohlwollend auf die Idee, ihr dann vielleicht tatsächlich einen Antrag zu machen. Gerry ist von dem Gedanken erstmal überfordert, doch mit Eriks tatkräftiger Hilfe entschließt er sich dann doch dazu und plant einen Antrag der besonderen Art. Max begreift, wie sehr Vanessa unter der Trennung von Carolin leidet. Zwar liebt er sie nach wie vor, aber ein Gespräch mit den Sonnbichlers führt dazu, dass er sich einen Ruck gibt. Er fordert Carolin auf, Vanessa endlich zu verzeihen, denn Vanessa liebt einzig und allein sie. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco muss gezwungenermaßen Zeit mit Jakob und Stella verbringen. Als Jakob weg muss, sind Stella und er alleine und sich plötzlich wieder ganz nahe. Cecilia verpasst Paulas Gerichtstermin. Als Paula und Theo die wahren Gründe dafür erfahren, macht Theo Cecilia eine heftige Ansage. Easy freut sich, Julius wieder bei sich zu haben. Er muss aber erkennen, dass sein süßer Rotschopf während seiner Abwesenheit erwachsener geworden ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Kim wird von Jenny auf die Idee gebracht, ein eigenes Label zu gründen und startet los, während Ben unerwartet aus Amsterdam zurückkommt. Chiara will den Trainer Luca wegen seines Verhaltens gegenüber Leyla in seine Schranken weisen und sucht Rat bei Simone. Die zögert nicht lange. Nathalie ist baff, dass Isabelle es ihr gleichtut und sich ebenfalls Eizellen einfrieren lassen will. Gemeinsam beginnen sie, die dafür notwendige Hormontherapie. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tuner erträgt die Nähe zu Jessica nur noch schwer. Entsprechend versucht er, sich die Situation mit Alkohol erträglicher zu machen. Paul bekommt das mit und fängt an, sich Sorgen um seinen Buddy zu machen. Yvonne und Michi glauben, dass sie im Kiezkauf hervorragend gewirtschaftet haben. Bis ein genauerer Blick in die Kontoauszüge sie eines Besseren belehrt. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de