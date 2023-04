In "Rote Rosen" kommt es zwischen Carla und Ralf zu einem nahen Moment. Erik wird in "Sturm der Liebe" zum Bollywoodstar und bei "Unter uns" fliegt Julius wegen Hackens von der Schule.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Carla kümmert sie sich die ganze Nacht um Ralfs krankes Pferd. Ralf ist von der Unterstützung gerührt und die beiden kommen sich näher. Als Carla dann einem Kuss ausweicht, ist Ralf verwirrt. Hendrik will sein Suchtproblem weiterhin nicht wahrhaben. Er wehrt sich gegen die Bevormundung von Britta und seiner Ex-Frau Annemarie. Auch Silke kann nicht zu ihm durchdringen. Hendrik ist überzeugt, dass er in der Klinik gebraucht wird und droht Britta mit einem Anwalt.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Erik bereitet sich durch intensives Filmegucken auf seinen Auftritt als Ajay Khan vor und merkt schnell, dass er einiges an Zeit und Übung braucht, um glaubhaft in diese Rolle schlüpfen zu können. Doch genau die hat er nicht, als Ulrike plötzlich abreisen will. Michael reagiert gelassen auf Alexandras Wunsch und hofft, dass das Ergebnis der Untersuchung Leanders Unschuld beweisen wird. Christoph befürchtet, dass Alexandra sich in etwas verrennt, was ihr nicht guttut. Markus dagegen ist überzeugt, dass es Alexandras Seelenfrieden hilft.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Ringo und Easy sind baff, als Julius wegen Hackens von der Schule fliegt. Das scheint jedoch nicht sein größtes Problem zu sein. Paula und Cecilia haben beide Kummer. Beim Versuch, sich mit Arbeit abzulenken, kommen sich die Freundinnen allerdings gegenseitig in die Quere. Als Bambi erkennt, dass er einen großen Fehler gemacht hat, will er ihn wiedergutmachen. Er beginnt, gegenüber Maik ein doppeltes Spiel zu spielen.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Isabelle glaubt, Yannick freigeben zu müssen, da ihre Lebenskonzepte nicht zueinander passen. Yannick sieht das jedoch anders. Leyla gibt sich selbst die Schuld, mit dem Trainer Luca nicht zurechtzukommen, nicht ahnend, dass der sie als Bedrohung für seine Karriere ansieht. Kim versucht, ihren Kleid-Entwurf für Jenny von Kilian wiederzubekommen. Sie ahnt nicht, in wessen Hände der inzwischen gelangt ist.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

John und Laura verbringen einen romantischen Tag. Als sie Yvonne begegnen, die Laura schneidet, stärkt John seiner Freundin den Rücken. Gerührt von Johns bedingungsloser Unterstützung macht sie ihm einen überraschenden Vorschlag. Nach Jessicas unfreiwilligem Video-Geständnis fragt sich Tuner, ob er sich mit seiner Enttäuschung nur unglücklich macht. Vielleicht könnte er Jessica verzeihen, wenn sie ihm endlich reinen Wein einschenken würde.