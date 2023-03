Das passiert heute in den Soaps

Paco wagt in "Unter uns" nicht, Stella seine Gefühle zu gestehen. In "Alles was zählt" will Yannick mit Isabelle über ihre gemeinsame Zukunft sprechen. Bei "GZSZ" geht Tuners Racheplan schief.

29. März 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Tuner zeigt sich Jessica (l.) gegenüber großzügig und kauft ihr bei Emily eine teure Tasche. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paco hadert damit, Stella seine Gefühle zu gestehen. Als Jakob eine feste Beziehung mit ihr will, sucht Stella ausgerechnet Rat bei Paco. Theo hat Paulas Lage mit seinem Wutausbruch verschlimmert. Sie können nichts gegen den simulierenden André unternehmen. Doch dann erhalten sie unerwartete Hilfe. Britta drückt sich vor ihren Aufgaben im Büro. In Cecilia findet sie ein williges Opfer, um Selbstsucht und Gutmenschentum zu vereinen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone ist empört von Lucas' spontaner Show-Einlage als Präsentation vor Sascha Münzing. Sie befürchtet, die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft in ihrem Sportzentrum vergessen zu können. Yannick nimmt sich vor, mit Isabelle über ihre gemeinsame Zukunft zu sprechen. Er ahnt nicht, welche klaren Vorstellungen sie davon hat. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Tuners perfider Racheplan nimmt Gestalt an. Jetzt muss er nur noch Jessica überzeugen, das Gesicht ihrer Marke zu werden. Doch Tuners Chemikalien geraten unwissentlich in die falschen Hände. Tobias will nicht in die Fehde von Katrin, Nina und Carlos geraten. Auch wenn er nicht gutheißt, wie die beiden W&L hintergangen haben, ist Carlos ein Freund, und er kann Berufliches und Privates trennen.