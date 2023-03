Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" will Anette den fingierten Lkw-Überfall abblasen. Bei "Unter uns" wird Bambi von Maik zu einem verbotenen Coup eingeladen. Maximilian und Justus entscheiden in "Alles was zählt", dass sie Axel loswerden wollen.

27. März 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Bambi (l.) ist angefixt, als Maik ihm eine wichtige Aufgabe in Aussicht stellt. © RTL / Sebastian Meyer

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Anette will den fingierten Lkw-Überfall abblasen, mit dem Malte die Versicherung betrügen will. Doch Malte überredet sie und setzt sie auf Ralf an. Sie soll den Staatsanwalt auf der Spotlight-Party aushorchen, doch Ralf weicht Anettes Fragen konsequent aus. Anette beschwört Sandra, Mathias bei der Party im Spotlight noch eine Chance zu geben. Doch dann wird Sandra kurzfristig zu einem Einsatz gerufen. Als sie ins Spotlight kommt, ist es menschenleer. Doch Mathias ist da. Er will einen Neuanfang - mit ihr! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Werner hat Eriks Plan durchkreuzt und ihn zu Hilfsarbeiten im Hotel verdonnert. Erik, dem die Situation peinlich ist, möchte eine Begegnung mit Ulrike nun vermeiden, hat damit aber keinen Erfolg. Als er ihr notgedrungen erklärt, warum er nun doch im Hotel arbeitet, obwohl er eigentlich krank sein sollte, rührt ausgerechnet das Ulrikes Herz. Robert will seine Natur-Outdoor-Küche auf dem nächsten Frühlingsfest vor großem Publikum präsentieren, doch als er Christoph darauf anspricht, bremst der ihn aus, weil er diesbezüglich bereits Pläne mit Alexandra hat. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Bambi wird von Maik zur Teilnahme an einem verbotenen Coup eingeladen. Doch Bambi zögert, denn dafür müsste er Sina ausspionieren. Ute besteht auf eine räumliche Trennung von Benedikt. Als der ihrer Bitte nachkommt, erkennt Ute jedoch, dass es nicht nur um sie geht. Chris und Matteo geraten wegen Matteos Abreiseplänen in einen heftigen Streit. Doch dann muss Chris sich fragen, ob Köln wirklich der richtige Ort für seinen Sohn ist. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian und Justus entscheiden, dass sie Axel loswerden wollen, damit er ihnen keine Probleme mehr bereiten kann. Als Simone erfährt, dass der Ort der DM-Ausrichtung wieder offen ist, erkämpft sie sich eine Chance für eine Bewerbung. Der Imbiss droht, in fremde Hände zu geraten, doch die Community findet zusammen, um diesen gemeinsam zu retten. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Sunnys Abschied von Berlin rückt immer näher. Ein letztes Mal trifft sie sich mit ihren Freunden und ihrer Familie, bevor sie schließlich in ihr neues Leben aufbricht. Emily geht der Abschied von Sunny besonders nah. Sascha will ihr über Sunnys Abreise hinweghelfen und gibt deshalb alles, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Umso entsetzter ist sie, als sie aufgrund dessen am nächsten Tag Kates Geburtstag verschläft.