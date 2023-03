Das passiert heute in den Soaps

Charlotte hat in "Rote Rosen" die Chance, an einem Modedesign-Wettbewerb teilzunehmen. In "Alles was zählt" geht Jenny scheinbar auf Axels zwielichtiges Angebot ein. Bei "GZSZ" erfährt Johanna, dass Laura sie ausgenutzt hat.

17. März 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Alles was zählt": Jenny sichert sich gegen Axels (r.) Hinterlistigkeit ab. © RTL / Sebastian Meyer

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mathias folgt seiner Intuition - er findet den verunglückten Wagen mit Sandra auf einer Landstraße. Er leistet erste Hilfe, doch Bernds Blutung ist so stark, dass er auf eine Bluttransfusion angewiesen ist. Sandra kann durch ihre Blutspende sein Leben retten. Als Bernd endlich die Augen aufschlägt, glaubt er, den Kampf um Sandra verloren zu haben. Für Charlotte bietet sich die Chance, an einem Modedesign-Wettbewerb teilzunehmen. Dilay und Simon versuchen, sie für die Teilnahme zu motivieren, doch Charlottes Selbstwertgefühl ist im Eimer, sie glaubt nicht an sich. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paula und Theo kümmern sich um die traurige Cecilia und schirmen sie vor einer ärgerlichen Nachricht ab: André hat Paula angezeigt. Sina greift durch. Sie verteidigt Bambi vor Easy und Ringo, nur um danach auch mit ihm abzurechnen. Zu guter Letzt knöpft sie sich auch Maik vor. Lulu soll ein Paket abholen, doch das soll bereits abgeholt worden sein. Wer hat sich beim Postamt das Paket geholt, und wieso? 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Axel kann sein Glück kaum fassen, als Jenny auf seine Erpressung eingeht, doch kann er Jennys plötzlichem Meinungsumschwung wirklich trauen? Isabelle ist überrumpelt, dass Nele die Verantwortung für das Geschehene übernimmt. Dennoch fällt es ihr schwer, auf ihren Freund Yannick zuzugehen. Simone entscheidet sich gegen Chiaras Vorschlag, einen unbekannten Trainer einzustellen - sehr zu Leylas Enttäuschung. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna erfährt, dass Laura sie ausgenutzt hat. Laura lässt ihre Enttäuschung nicht kalt und räumt ein, dass ihr Johannas Gefühle egal waren. Da ihre Mutter ihr keine Chance gibt, sich zu erklären, tritt Laura den Gang nach Canossa an. Ninas Kündigung geht voll nach hinten los. Der Streit mit Katrin wird schnell persönlich und die beiden Freundinnen schmettern sich Sachen an den Kopf, die eine Zusammenarbeit unmöglich machen.