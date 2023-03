Das passiert heute in den Soaps

Dilay gibt Simon in "Rote Rosen" einen Crashkurs in Selbstverteidigung. Bei "Unter uns" richtet Chris seine Wut ungerechterweise gegen Jenny. In "GZSZ" hat Nina vor ihrem Kündigungsgespräch bei W&L ein schlechtes Gewissen.

16. März 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Jenny ist zutiefst getroffen, als Chris in seiner Verzweiflung ihre Schuldgefühle bestätigt. © RTL / Sebastian Meyer

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Dilay gibt Simon einen Crashkurs in Selbstverteidigung. Beide kommen auf andere Gedanken und Dilay bittet Simon, an Charlottes Talent zu glauben. Er nimmt sich die Worte zu Herzen und setzt sich bei Amelie für Charlotte ein. Britta ist entsetzt: Hendrik ignoriert ihre beruflichen Anweisungen. Sie setzt trotzdem durch, dass er weiterhin nicht operieren darf. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns David erkennt erleichtert, dass Jessica bereit ist, ihm bei seinem Kampf um Vivien zu helfen. Jessicas Allianz hat allerdings ihren Preis. Easy und Ringo erfahren, was Bambi getan hat und sprechen ihn auf sein untypisches Verhalten an. Bambi blockt sie konsequent ab - und wird spontan vor eine Richterin zitiert. Chris' unerträglicher Schmerz schlägt in geballte Wut um. Er richtet diese gegen Jenny. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Jenny leidet zunehmend unter Axel Schwarz' Erpressung. Als Justus einen gewieften Plan dagegen entwickelt, ist Jenny außer sich, als sie erfährt, was er vorhat. Simone leidet deutlich sichtbar unter der scheinbar prekären Situation der Eissparte und blickt in eine düstere Zukunft. Aber da zeigt sich ein Hoffnungsschimmer. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina und Carlos planen ihren Coup. Nina ist mulmig vor ihrem Kündigungsgespräch bei W&L, zudem fühlt sie sich schäbig, weil sie Katrin hintergeht, und schon am nächsten Tag folgt das böse Erwachen. Tuner fällt es schwer, vor Jessica gute Miene zu machen. Schnell bekommt er eine perfide Idee, wie er sich an Jessica rächen könnte.