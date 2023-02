Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" schafft es Gunter mit Simons Hilfe, an David zu schreiben. Christoph ist in "Sturm der Liebe" sauer auf Alexandra, die Markus vor dem Gefängnis bewahren will. In "GZSZ" genießt Jessica ihr Liebesglück mit Tuner.

28. Februar 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Durch Simons (l.) aufrichtigen Beistand findet Gunter die richtigen Worte für seinen Brief an David. © NDR/ARD/Nicole Manthey

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Merle motiviert Gunter, David seinen Rückfall in einem Brief zu gestehen. Mit Simons Unterstützung schafft er es, die richtigen Worte zu Papier bringen - ein befreiendes Gefühl. Hendrik wird nervös! Britta will ihn aufgrund seiner häufigen Schmerzattacken nicht mehr operieren lassen - außer er lässt sich untersuchen. Doch dann könnte seine Sucht auffliegen. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Christoph ist wütend auf Alexandra, weil sie Markus vor einer Haftstrafe bewahren will. Er fürchtet, dass Markus' Freispruch seine Aussichten auf ein Familienleben mit Alexandra und Eleni schmälert. Denn Markus wird nicht kampflos aufgeben. Also stellt Christoph Alexandra vor die Wahl: Wenn sie Markus aus dem Gefängnis holt, dann sagt er Eleni die Wahrheit über seine Vaterschaft. Helene und André sind von Michaels erster Diagnose geschockt. Als er ihnen wenig später die erlösende Nachricht überbringt, dass er die Ursache für Helenes Zustand gefunden hat, atmen die beiden auf. Sie verbringen einen schönen Tag miteinander und beschließen, Max und Gerry nichts von dem Besuch bei Dr. Niederbühl zu erzählen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Eva gesteht Dominic den Grundstücksbetrug, der zur Auseinandersetzung mit ihrer Freundin Ute geführt hat, verschweigt ihm aber ein ganz wichtiges Detail. Nach dem Sex mit Jakob fällt es Stella leichter, Paco zu begegnen. Leider überschätzt sie sich. Rufus ist schnell klar, dass Britta hinter den verschwundenen Reifen des Taxis steckt. Als Rufus sie zur Rede stellt, erlebt er eine große Überraschung. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone und Deniz können auf der Rückfahrt vom BDE dem Kader endlich gute Nachrichten überbringen. Doch dann ereilt sie ein schreckliches Schicksal. Justus geht davon aus, dass Axel die Scheidungspapiere gefälscht hat, um Jenny zu erpressen. Als er Axel konfrontiert, überrascht ihn dessen Reaktion. Gabriel versucht Maria klarzumachen, dass er mit ihr durch ist. Als sie aber ein klärendes Gespräch einfordert, bröckelt seine Mauer. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Laura Moritz überraschend seine Schulden erlässt, rührt ihn die Geste seiner Schwester sehr. Dennoch, seine Modelkarriere liegt nahezu brach und das Geld rinnt ihm so schnell durch die Finger, wie er es verdient hat. Jessica genießt ihr Liebesglück mit Tuner. Ihr ist allerdings klar, dass sie ihre Lüge nicht mehr lange aufrechthalten will und kann. Dumm nur, dass Nina fälschlicherweise Verdacht schöpft.