Das passiert heute in den Soaps

Shirin entscheidet sich in "Sturm der Liebe" für eine riskante Hornhaut-Transplantation. In "Unter uns" formuliert Theo seine Gefühle für Cecilia in einem Liebesbrief. Bei "GZSZ" lässt Nina ihrem Ärger über Katrin freien Lauf.

23. Februar 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Shirin teilt Gerry mit, dass sie trotz des größeren Risikos die künstlichen Transplantate will. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Mathias kann Gunter das Gewehr abnehmen und ihn mit Sandras Hilfe nach Hause bringen. Carla und Merle streiten darüber, wie man mit Gunter nun umgehen soll. Gunter ist dankbar, dass Mathias und Sandra von einer Anzeige absehen, denn die Waffe war nicht geladen. Er zieht vorläufig ins Hotel und nimmt seine Arbeit wieder auf. Das ist er Dörte schuldig. Bernd entscheidet sich aus Vernunftgründen, Sandra nichts von seinen Gefühlen zu sagen. Als Sandra ihn erwischt, wie er ein Foto von sich und ihr zerrreißt, platzt es aus Bernd heraus: Er liebt sie noch. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Shirin lässt sich die künstliche Hornhaut-Transplantation von Gerry nicht ausreden, obwohl Michael ihr rät, ihre Augen erst vollständig heilen zu lassen. Ungeduldig will sie sofort operiert werden, auch wenn das damit verbundene Risiko wesentlich höher ist. Alfons möchte sich vor dem Flamenco-Kurs, zu dem Hildegard sie beide angemeldet hat, drücken und so geht Hildegard allein zur ersten Stunde. Als sie beschwingt zurückkehrt und ihm im Anschluss von ihrem Tanzpartner vorschwärmt, packt Alfons die Eifersucht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Tobias bekommt den Eindruck, dass Viviens Mutter nur an ihr Geld will. Mit seiner Unterstellung manövriert er sich selbst ins Aus. Inspiriert von Corinna formuliert Theo seine Gefühle für Cecilia in einem Liebesbrief, der ausgerechnet vor Cecilias Füßen landet. Bambi rekrutiert seine Freunde für einen gemeinsamen Ausflug. Als dieser sich als Survival-Trip entpuppt, versuchen alle abzuspringen. Nur einer schafft es nicht. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Isabelle steckt Henning mit ihrem Verdacht an, dass bei der OP mit Yannicks Leben gespielt wurde. Während sich Henning noch von Nathalie beruhigen lässt, konfrontiert Isabelle Imani. Justus wittert eine Chance, wie sie Axel zur Strecke bringen können. Doch dafür braucht er einen Zugang zu Axels Laptop. Während Gabriel entschieden Abstand zu Maria hält, gewinnt Ben den Eindruck, dass da noch echte Gefühle sind. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Nina ist ziemlich gefrustet und macht ihrem Ärger über ihre Chefin Katrin Luft. Zu allem Überfluss budgetiert Katrin Ninas und Carlos Projekt drastisch runter und verlangt, dass sie es dem Kunden beibringen. Der ist natürlich alles andere als begeistert und will sich auf keine Kürzungen für sein Vorhaben einlassen. Umso überraschter sind Nina und Carlos, als sie ein verlockendes Alternativangebot erhalten. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de