Das passiert heute in den Soaps

Bei "Unter uns" entdeckt Benedikt einen Fehltritt in Evas Vergangenheit. Imani erfährt in "Alles was zählt" bestürzt von Dr. Bachs schwerer Erkrankung. In "GZSZ" datet Carlos Nina - nicht ohne Hintergedanken.

20. Februar 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Nina ist von Carlos' Worten geschmeichelt. © RTL / Rolf Baumgartner

17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stellas Gefühle für Paco machen ihr Zusammenleben schwierig. Auf der Suche nach einer Lösung, hat ausgerechnet Jakob praktische Entliebungstipps für sie. Während Ute ihre Freundschaft mit Eva wiederentdeckt, entdeckt Benedikt einen Fehltritt in Evas Vergangenheit, den er für seine Zwecke benutzen will. Bambi fühlt sich allein gelassen, als Sina es ablehnt, sich selbst gegen die Einbrecher zu rüsten. Da bietet Maik ihm Hilfe an. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Imani erfährt bestürzt von Dr. Bachs schwerer Erkrankung. Sie verspricht, das Geheimnis zu bewahren, bis Dr. Bach Yannick operieren soll. Henning erfährt überrumpelt, dass Yannick früher als gedacht seine Spender-OP hat. Nervös hofft Henning, dass Yannick die OP gut überstehen wird. Als Jenny überraschend von Axel zurückgewiesen wird, fragt sie sich, was hinter Axels Umschwung steckt und kommt hinter ein Geheimnis. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Laura fragt sich, wo das Geld bleibt, das Gerner ihr zugesichert hat, und setzt Yvonne auf ihn an. Gerner erklärt Yvonne daraufhin, dass er nicht zahlen wird. Als Nina spontan von Carlos zum Tapas-Essen eingeladen wird, ahnt sie nicht, dass er damit eigentlich Jessica überraschen wollte. Arglos genießt sie das unverhoffte Lunch-Date, bei dem die beiden zum ersten Mal auch über privatere Themen reden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de