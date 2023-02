Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" ist Eleni von ihren Eltern so enttäuscht, dass sie Bichlheim verlassen will. Chiara und Leyla leiden in "Alles was zählt" unter der verfahrenen Situation im Kader. In "GZSZ" erfährt Johanna geschockt, dass Laura erpresst wird.

14. Februar 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"Sturm der Liebe": Eleni kann nicht fassen, was ihr Vater getan hat. © ARD/WDR/Christof Arnold

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Während Finn privat sein Glück mit Nici wiedergefunden hat, muss er beruflich umdenken. Nach der begangenen Brandstiftung kommt eine Karriere im Staatsdienst als Richter oder Staatsanwalt nicht mehr in Frage. Finn sucht Rat bei Bernd und spricht sich mit seinem Vater aus. Gunter ist dankbar über die Fürsorge seiner Freunde. Er ist auf einem guten Weg, bis er hört, dass die Waldlichtung, auf der Dörte ihm den Heiratsantrag gemacht hat, abgeholzt werden soll. Kann er seiner Sucht weiter widerstehen? 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Eleni ist von ihren Eltern so enttäuscht, dass sie überlegt, Bichlheim zu verlassen. Vorher möchte sie ihrem Findling aber noch einen Besuch abstatten. Unterdessen leidet Leander, der von Elenis Abreise erfahren hat, unter Liebeskummer und sucht ebenfalls am Findling Trost. Christoph regt Max zum Nachdenken an, woraufhin dieser den Entschluss fasst, für seine Zukunft mit Vanessa zu kämpfen. Er appelliert eindringlich an sie, nicht nach Kopenhagen zu gehen. Doch wird er damit Erfolg haben? 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Paula feiert ihren Geburtstag und will der Welt möglichst viel Liebe zurückgeben. Das zieht auch jemanden an, der alles andere als liebevolle Absichten hat. Ute ist besorgt, weil Christin in Majas Leben auftaucht. Durch Benedikt befeuert, geht sie Christin an. Die hat ein trauriges Geheimnis. Stella will ihre Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Ausgerechnet mit Jakob legt sie schließlich einen bühnenreifen Auftritt hin. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Chiara und Leyla leiden unter der verfahrenen Situation im Kader. Wie lange kann Simone ihre Sportlerinnen ohne einen Trainer noch bei der Stange halten? Yannicks Entschluss, Nele einen Teil seiner Leber zu spenden, trifft nicht nur bei Isabelle auf Gegenwehr. Als Justus erfährt, dass Jenny in Schwierigkeiten steckt, weil sie versucht hat, hinter Axels Pläne zu kommen, eilt er Jenny sofort zur Hilfe. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Johanna ist darüber geschockt, dass Laura erpresst wird, und kann nicht verstehen, dass sie sich keine Hilfe bei der Polizei suchen will. Doch Laura versucht, sie zu beruhigen. Sie schafft das schon irgendwie. Als auch John sich mit einer romantischen Geste bei ihr für einen Streit entschuldigt, ist Laura seltsam entspannt - bis Moritz ihr auf den Kopf zusagt, dass sie sich die Schutzgeld-Erpressung nur ausgedacht hat, um Johanna Geld abzuknöpfen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de