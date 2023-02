Das passiert heute in den Soaps

In "Rote Rosen" droht Hendriks Tablettensucht aufzufliegen. Ringo und Julius hacken in "Unter uns" Evas geheime Dateien. In "GZSZ" vermutet Tuner, dass Jessica ihn beklaut hat.

09. Februar 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Rote Rosen": Hendrik muss befürchten, dass seine Tablettensucht ans Licht kommt. © NDR/ ARD/ Studio Hamburg Serienwerft

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik lässt Maltes Drohung, seine Tablettensucht vor Britta auffliegen zu lassen, nicht auf sich sitzen. Er droht Malte, Anette von seinem Erpressungsversuch zu erzählen. Doch als Malte sich charmant Britta nähert, gibt Hendrik nach. Merle will sich nicht von Gunter und dessen Alkoholsucht vereinnahmen lassen. Sie folgt Carlas Rat und bucht direkt einen Rückflug nach Costa Rica. Gunter zeigt erst Verständnis, doch dann kommt es zum Streit. Merle bringt es nicht übers Herz, unversöhnt abzureisen, und cancelt den Flug. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Valentina versucht, ihre Gefühle für Michael zu vergessen und ihm aus dem Weg zu gehen. Dennoch hofft sie insgeheim weiterhin, dass er sie doch noch als Frau wahrnimmt und ihre Gefühle erwidert. Als Michael sie dann zu sich ruft, um etwas Wichtiges mit ihr zu besprechen, hat sie mit einem Mal große Hoffnungen. Shirin gibt gegenüber Gerry zu, dass sie seit ihrem Unfall Angst vor dem Kochen hat. Zu groß ist die Sorge, dass ihr so etwas noch einmal passiert. Gerry schafft es zunächst, sie zu beruhigen, doch als Shirin später allein auf der Straße unterwegs ist, überkommt sie ihre Angst erneut. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Easy will mit Julius Zeit als Familie verbringen, doch der hackt lieber mit Ringo Evas geheime Dateien. bis ausgerechnet diese vor der Tür steht. Der Brand der Heißen Helga hat Bambi in Alarmbereitschaft versetzt. Jetzt sieht er Gefahren überall. Benedikt möchte aus taktischen Gründen sein Image aufpolieren und spielt sich dafür an Paula heran, auch wenn er sich dabei die Hände schmutzig machen muss. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone versucht, Chiara und Leyla hinzuhalten und Deniz gemeinsam mit Justus zum Bleiben zu überreden. Wird sie es schaffen? Jenny will Axels Vertrauen nutzen, um ihn auszuspionieren. Doch so einfach ist Axel nicht zu knacken. Yannick muss mit ansehen, wie Nele jede Hoffnung auf eine Spende genommen wird. Isabelle ist zunehmend irritiert, wie nahe ihm Neles Schicksal geht. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Obwohl Tuner versucht, seinen aufkeimenden Verdacht gegen Jessica zu verdrängen, häufen sich die komischen Zufälle. Schließlich kann er nicht anders und geht seiner unguten Ahnung, dass Jessica ihn beklaut hat, nach. Moritz gelingt es mit Luis' Hilfe, sich wieder aus seinem emotionalen Loch herauszuziehen. Ihm ist klar geworden - er will nur eins: Model sein. Dafür ist er auch bereit, wieder von ganz unten anzufangen. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de