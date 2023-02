Das passiert heute in den Soaps

In "Sturm der Liebe" leugnet Leander seine Gefühle. Maximilian erfährt in "Alles was zählt" fassungslos von Friedas Erpressung. Bei "GZSZ" ertappt Gerner Moritz bei dem Versuch, ihn zu hintergehen.

02. Februar 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Moritz (l.) bleibt nichts anderes übrig, als Gerner die Wahrheit über sein Geldproblem zu gestehen. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Hendrik arbeitet nonstop, um den Personalnotstand in der Klinik zu kompensieren. Britta macht sich Sorgen - ist aber auch von seinem Durchhaltevermögen beeindruckt. Sie ahnt nicht, dass er mit Tabletten nachhilft. Sandra funktioniert weiter und kann ihre Trauer nicht zulassen. Ihre Geschwister und Anette können nur zusehen, aber nicht helfen - niemand kommt an sie ran. Mathias ist verunsichert und hält sich zurück. Er will Sandra nicht überfordern. Dann steht Bernd plötzlich in der Tür. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Leander fürchtet, mit dem Kuss einen Fehler gemacht zu haben, zumal Eleni und er nach dem Kuss befangen miteinander umgehen. Während Eleni zu dem Schluss kommt, dass der nahe Moment am Findling nichts zu bedeuten hatte, sagt Leanders Herz etwas ganz anderes. Markus hat nicht vor, kampflos aufzugeben und schmiedet einen Plan, der ihn entlasten soll. Als er einfädelt, dass Alexandra ihn im Gefängnis besuchen darf, warnt Christoph sie davor, den Termin wahrzunehmen. Er fürchtet eine Intrige, doch Alexandra wird positiv überrascht. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Jenny gerät in eine Notlage, in der ihre Freundin Corinna ihr beisteht. Ute und Chris zweifeln, ob Jenny noch zu trauen ist. Stella steht Britta gegen Eva bei. Die bedankt sich für die unerwartete Solidarität mit einem weisen Rat. Easy und Ringo sind auf einem guten Weg sich wieder näherzukommen, da grätscht ihnen die Hilfsbereitschaft der Bewohner aus der Schillerallee dazwischen. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Maximilian ist fassungslos als Simone ihm von Friedas Erpressung erzählt. Noch heftiger reagiert jedoch Jenny auf den erneuten Vertrauensbruch. Als Ben sich mit Gabriels Hilfe gegen einen Fake-Kauf wehrt, muss er am Ende Dank Gabriel selbst die Flucht ergreifen. Neles Leber ist durch die K.O.-Tropfen geschädigt. Yannick hofft, dass sie das mit Medikamenten in den Griff bekommen. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Gerner Moritz bei dem Versuch ertappt, ihn zu hintergehen, lässt er ihn in seiner Wut seine Verachtung spüren. Moritz vertraut sich Laura an, die sich einmal mehr darin bestätigt sieht, wie wenig Gerner sie respektiert. Laura konfrontiert Gerner und es kommt zum Streit. Emily ist geschockt, als sie erfährt, dass die Staatsanwaltschaft Klage gegen sie, Lilly und Nihat erhoben hat. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de