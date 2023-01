Das passiert heute in den Soaps

Vanessa entscheidet sich in "Sturm der Liebe" für einen Neuanfang. In "Alles was zählt" stellt Leyla Anna zur Rede. Bei "GZSZ" geht Carlos Nina mit seinem selbstverliebten Gejammer auf die Nerven.

27. Januar 2023 - 11:01 Uhr | (cg/spot)

"GZSZ": Carlos geht Nina mit seinem selbstverliebten Gejammer auf die Nerven. © RTL / Rolf Baumgartner

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Merle findet Gunter paralysiert am Bett der leblosen Dörte vor. Sie ruft Britta, doch sie kann nur noch Dörtes Tod feststellen und vermutet einen Herzinfarkt - was auch die Obduktion bestätigt. Gunter steht unter Schock und beginnt, sich Vorwürfe zu machen. Nici ist getroffen, als Finn sie vor Amelie kaum verteidigt. Als Finn die Wahrheit weiter zurückhält, will Simon das nicht dulden und schmeißt ihn aus der WG! 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Vanessa reagiert überfordert auf Carolins Vorschlag, nach Kopenhagen zu ziehen, und hadert anfänglich mit der Vorstellung, ihre Familie hinter sich zu lassen. Schließlich sagt sie Carolin aber zu, worauf Max fassungslos reagiert. Es kommt zum Streit und Vanessa erleidet einen Schwächeanfall. Als Robert und André sich wegen einer Lappalie in der Küche erneut in die Haare kriegen, reicht es Hildegard, die den Streit fassungslos mitangehört hat. Sie spricht ein Machtwort und verdonnert die beiden zu einem gemeinsamen Angelausflug, auf dem sie ihren Streit beilegen sollen. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Stellas Gefühle für Paco verändern sich. Auch Paco hadert mit der sexuellen Spannung. Die Lösung scheint einfach, macht aber alles nur komplizierter. Die Schillerallee feiert Bambi für seinen kühlen Kopf während des Stromausfalls. Bambi selbst geißelt sich für ein fatales Versäumnis. Während des Stromausfalls hilft Paula Cecilia aus einer peinlichen Notlage. Erst am nächsten Tag holen ihre nächtlichen Verirrungen Cecilia ein. 19:10 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone fällt eine folgenschwere Entscheidung, als sie als Jurorin des Rhein-Ruhr-Cups ihrem Herzen statt ihrem Verstand folgt. Leyla macht Anna nach dem Cup wütend klar, dass sie wusste, dass Anna sie sabotiert hat. Zwischen Yannick und Isabelle kommt es zu Spannungen. Das Paar gerät in Streit, als Kilian sich dreist in Isabelles Wohnung einnistet. Damit kommt Yannick nicht klar. 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Als Laura erfährt, dass YvoMed für einen wichtigen Forschungspreis ausgezeichnet wird, geht sie davon aus, dass Gerner ihren Anteil am Erfolg wertschätzen wird. Doch damit hat sie weit gefehlt. Carlos geht Nina mit seinem selbstverliebten Gejammer auf die Nerven, nachdem Gerner ihn bei Gehaltsverhandlungen hat auflaufen lassen. Als Nina ihn vor Yvonne lustig imitiert, kontert er mit Selbstironie. Das findet nicht nur Nina sexy.