Das passiert heute in den Soaps

Ben fühlt sich in "Rote Rosen" von Malte und Tina verraten. In "Unter uns" beweist Bambi während eines Stromausfalls sein Organisationstalent. Später bekommt Lily in "GZSZ" eine alarmierende Nachricht.

26. Januar 2023 - 11:00 Uhr | (cg/spot)

"Unter uns": Bambi (l.) genießt das Gefühl, auch in der Krise alles im Griff zu haben. © RTL / Stefan Behrens

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen Ben ist sauer und fühlt sich von Malte und Tina verraten. Doch durch Lillys Film über das Kommunismus-Experiment und ihre Aussage, dass Familien zusammenhalten, kann er über seinen Schatten springen. Er bedankt sich bei Britta und Hendrik für ihre finanzielle Hilfe und versöhnt sich mit Malte und Tina. Die Himmelslaterne von Finn hat einen Pavillon des "Drei Könige" niedergebrannt. Finn ist im Zwiespalt: Soll er sich stellen und damit seine Richterlaufbahn riskieren? Dann sieht er, wie Amelie Nici verdächtigt. 15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe Um Eleni von den Problemen ihrer Eltern abzulenken, überredet Leander sie zu einem Spaziergang und erneut landen sie zufällig am Findling. Wieder einmal fühlt Eleni, dass Leander der einzige Mensch ist, dem sie gerade vertrauen kann. Doch nach einer schlaflosen Nacht wirft sie ihm plötzlich vor, mit Alexandra unter einer Decke zu stecken. Erik löst endlich Yvonnes Kette beim Pfandleiher aus. Das Schicksal scheint sich für ihn auf einmal zu drehen, denn auch Christoph bietet ihm plötzlich ein Darlehen auf das Waldgrundstück an. 17:30 Uhr, RTL: Unter uns Der Stromausfall bringt Chaos in die Schillerallee. Bambi erweist sich in der Not als echter Leader. Auch er kann nicht alle Gefahren abwenden. Der Stromausfall zwingt Paco und Stella in intime Zweisamkeit. Ihr einziger Zeitvertreib entpuppt sich dabei als erotischer Brandbeschleuniger. Corinna findet die desolate Jennifer und erkennt, dass sie Hilfe und akut Obdach braucht. Allerdings hat Chris etwas dagegen, Jennifer bei sich aufzunehmen. 19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt Simone realisiert, dass Frieda hinter der Absage von Manon Dubois zum Rhein-Ruhr-Cup steckt. Wehe, sie hievt Anna mit ihrer Wertung nicht auf das Siegertreppchen. Wird Leyla trotzdem eine gute Leistung beim Rhein-Ruhr-Cup abliefern können? 19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten Eine neue Nachricht setzt Lilly arg zu, während Emily leise Hoffnung schöpft, dass sie alle doch kein Verbrechen begangen haben könnten. Doch die neue Spur zerschlägt sich, und Emily lässt verzweifelt ihrer Wut freien Lauf. Moritz' Shooting war ein voller Erfolg. Alle haben ihn behandelt wie einen Star. Sogar der superreiche Besitzer der Location war mehr als angetan. Derweil wundert sich Laura über das Posting ihres Bruders vom Set. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Agentur spot on news. Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de