Sandra und Mathias kommen sich in "Rote Rosen" näher. In "Sturm der Liebe" stellt Carolin Max zur Rede. Britta erhält in "Unter uns" eine Botschaft aus dem Jenseits.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Sandra und Mathias kommen sich nach der Hochzeit näher, werden aber von Nici und ihrem Liebeskummer unterbrochen. Danach wird Sandra und Mathias klar: Sie sind Freunde - alles andere sind alte Erinnerungen und Gefühle. Doch dann schaukelt sich eine humorvolle Kabbelei hoch und mündet in leidenschaftlichem Sex. Finn will sein Leben als "freier" Mann und seinen Neuanfang in Leipzig genießen. Charlotte will Nici mit einem Ritual helfen, Finn loszulassen. Als Finn unerwartet auftaucht, ergreift Nici die Flucht. Und Finn beendet das Ritual - mit ungeahntem Ausmaß.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Carolin zeigt Max, dass sie seine Absicht, Vanessa für sich zu gewinnen, durchschaut hat. Doch er lässt sich nicht entmutigen und schafft es mit einem Trick, erneut Zeit mit Vanessa zu verbringen. Die freut sich über die freundschaftliche Annäherung zu Max und ahnt nichts von seinen wahren Motiven. Erik kann sich gerade noch so vor Yvonne herausreden, steht nun aber unter umso größerem Druck. Er braucht dringend das Geld, um Yvonnes Kette auszulösen und seine Schulden zu tilgen. Daher bietet er Werner sein Waldgrundstück als Sicherheit für einen Kredit an.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Britta legt sich mit Eva an, um sich davon abzulenken, wie sehr sie ihren Mann Robert vermisst. Da meldet sich der Verstorbene unverhofft. Chris ist entsetzt, als er Jenny mit Drogen erwischt. Sie will ihren Fehler wiedergutmachen, doch Chris verfolgt eigene Pläne. Cecilia will entsetzt nicht hinnehmen, dass ihr Chef Benedikt ihre Ideen ganz legal geklaut haben soll und sucht kämpferisch Ringos Allianz.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Leyla ist ernüchtert, als ihre wiedergefundenen Schlittschuhe auseinanderfallen, doch was sie dann begreift, toppt alles. Henning, Daniela und Gabriel finden mit Richards Hilfe den Namen des renitenten Nachbarn heraus. Können sie ihn stoppen? Als das Coaching der Eisläuferin Anna zu helfen scheint, sieht Simone dem Rhein-Ruhr-Cup optimistisch entgegen, doch eine unerwartete Absage bringt neuen Ärger.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Moritz lässt Gerner spüren, dass er nicht mehr auf ihn und seine Firma angewiesen ist. Zudem steigt es ihm zu Kopf, dass er auf dem Shooting seines neuen Modeljobs wie ein Star behandelt wird. Er lässt sich zu einem dummen Anfängerfehler hinreißen. Laura geht auf Konfrontationskurs mit der Nachbarschaft. John dagegen rät zu Diplomatie und friedensstiftenden Maßnahmen, doch Laura hat ihren Entschluss getroffen.