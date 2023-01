In "Rote Rosen" lässt sich Ben aus Geldnot auf einen gefährlichen Deal ein. Max beschließt in "Sturm der Liebe", Vanessa zurückzuerobern. In "Alles was zählt" gelingt Alexander die Flucht vor Achim Hauser.

14:10 Uhr, Das Erste: Rote Rosen

Ben steht das Wasser bis zum Hals - er braucht dringend Geld, um die Strafzahlungen für seinen Kredit zu begleichen. Er sieht keinen anderen Ausweg, als sich bei Maltes Schmuggler für einen Deal anzubieten. Als Malte sich weigert, ihm den Kontakt zu geben, nimmt Ben Maltes Handy an sich. Anke bemerkt, dass zwischen Sandra und Mathias etwas in der Luft liegt. Doch Sandra gibt nichts zu. Dörte ignoriert ihre Magen- und Nackenschmerzen weiterhin - sie will sich die Feier nicht verderben lassen.

15:10 Uhr, Das Erste: Sturm der Liebe

Max lässt es wie einen Zufall aussehen, dass er an der Bushaltestelle auftaucht, wo Vanessa nach ihrer Rückkehr vom Kongress auf den Bus wartet. Er bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen. Zum Dank lässt er sich danach von ihr zum Abendessen einladen und zeigt Carolin damit, dass er bitter entschlossen ist, Vanessa zurückzuerobern. Valentina vertraut sich Yvonne an und gesteht, dass sie sich in jemanden verliebt hat, in den sie nicht verliebt sein will. Yvonne gibt ihr, ohne zu wissen, um wen es sich handelt, den Rat, besagter Person aus dem Weg zu gehen. Doch das ist leichter gesagt als getan.

17:30 Uhr, RTL: Unter uns

Jenny droht von der Last ihres Geheimnisses erdrückt zu werden und beschließt kurzerhand, ihre illegale Fracht loszuwerden, aber ihre Einsicht kommt zu spät. Benedikt lässt der Gedanke an ein neues Projekt nicht los. Ausgerechnet Maja bringt ihn auf die zündende Idee, die nicht allen gefallen wird. Bei ihrer gemeinsamen Vogeljagd bemerken Lulu und Britta, dass sie die Gesellschaft der anderen mehr schätzen als bisher gedacht.

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Während Leyla unter Schmerzen versucht, sich mit ihren neuen Schlittschuhen zu arrangieren, hält Anna ihr schlechtes Gewissen nicht mehr aus. Alexander gelingt die Flucht aus den Fängen des Kriminellen Achim Hauser. Nachdem sich der erste Schock gelegt hat, äußert er einen ungewöhnlichen Wunsch. Als das neue Gutachten zu Isabelles Gunsten ausfällt, müssen Kilian und seine Mandantin den Rückzug antreten.

19:40 Uhr, RTL: Gute Zeiten, schlechte Zeiten

Laura und John kommen von ihrem Kurztrip zurück, und während John von den Geschehnissen rund um Emily erfährt, wird Laura wieder mit dem verärgerten Nachbarn des Mauerwerks konfrontiert. Als Elliot Jones nicht im Mauerwerk auftaucht, ist Jessica fast erleichtert - immerhin hat der Kummer über den Verlust von Tuner sie wieder eingeholt. Umso dankbarer ist sie, als sie sich mit etwas ganz Anderem beschäftigen kann.